Rezultati ljetnog roka ovogodišnje državne mature bit će objavljeni u srijedu, te će pokazati koliko su ove dvije pandemijske godine utjecale na maturante.

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja javljaju kako će zbog korone 19 pristupnika morati pričekati jesenski rok, a šest učenika je nedozvoljeno koristilo mobitel te su “odstranjeni s ispita”.

A državni tajnik u Ministarstvu znanosti i ministarstva Ivica Šušak prošli je tjedan u Saboru najavio i definitivno uvođenje novih državnih matura. Učenici koji najesen postaju maturanti pisat će i probnu maturu.

Ispitni katalozi bit će prilagođeni novim predmetnim kurikulima. Kako nam pojašnjavaju u NCVVO-u, nova matura bit će donekle slična Pisa testovima, odnosno više će se provjeravati vještine učenika u snalaženju i promišljanju.

- Uloga, opseg i organizacija ispita državne mature ostaju jednaki kao i dosad tako da budući pristupnici ne trebaju strahovati od naglih promjena. Promjene u ishodima i sadržajima koji se ispituju na državnoj maturi uvodit će se postupno, o čemu će nastavnici i učenici biti pravovremeno i detaljno informirani. Centar je izradio i probne ispite koji će nastavnicima i učenicima biti dani na korištenje tijekom iduće školske godine - poručuju iz NCVVO-a.

'Zašto nisu pisali lani?'

- Iduće godine će na državnu maturu po prvi puta maturanti koji su u srednjoj školi tri godine radili po novim kurikulumima u kojima je veći naglasak na rješavanje problema i kritičko razmišljanje. To znači da se državna matura 2022. treba prilagoditi novim kurikulumima i da se taj postupak treba sustavno provesti. Za taj je proces planirano i korištenje EU fondova, ali se bojim da se to "izbjeglo". Probna je matura prvobitno bila planirana za ovu godinu kako bi učenici i nastavnici imali još punu godinu za pripreme i plan je bio da se provede online, ali iz različitih, što pandemijskih što političkih razloga to se izbjeglo. Međutim, dobro je da će probna matura ipak biti. Ono što nedostaje je transparentni postupak kako se ona priprema, od usklađivanja s ishodima učenja novih kurikuluma, preko javne rasprave o katalozima do informacije o (ne)korištenju fondova. Ipak treba se nadati da će se to uskoro saznati - napisala je na svome Facebook profilu bivša ministrica Blaženka Divjak.

Na njezinu kritike iz NCVVO-a poručuju kako to nije bilo izvedivo zbog objektivnih pandemijskih razloga. Još se odlučuje hoće li se probne mature pisati online.

'Ne znam hoće li se svi stići pripremiti'

S druge strane, jedan od autora pitanja na državnoj maturi, Zvonimir Bošnjak, ravnatelj Privatne klasične gimnazije, ističe kako će nova državna matura biti kvalitetnija ako se uzmu u obzir metodologija i sadržaj, no oprezan je oko pitanja hoće li se svi učenici stići pripremiti za novu maturu. Naime, maturanti više neće moći koristiti stare kataloge i ispite za vježbe.

- Napokon će djeca pohađati državnu maturu na temelju ishoda na kojima su pohađali obrazovne programe u školama. No s obzirom na pandemijske uvjete, ne znam koliko se uspjelo napraviti lani, to je pitanje izvedbe u samim školama. Dosta djece će imati problema zbog neujednačenosti nastave, taj će princip biti doveden u pitanje - ne možemo reći da smo obrazovani na iste načine, škole su imale različite ishode, modele rada, različite uspjehe. To je glavni problem - kaže nam, ističući kako bi nam se mogla dogoditi još jedna pandemijski rastrgana školska godina..

U NCVVO-u uvjeravaju da će škole i nastavnici na vrijeme dobiti nove ispitne kataloge kako bi mogli raditi s učenicima.