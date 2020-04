Otkrili prijevaru zastupnika EP-a, ne odnosi se na Hrvate

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) otkrio je da su zastupnici Europskog parlamenta iz dviju država članica, protivno pravilima, dio svoje plaće uplaćivali u blagajnu svoje stranke te povećali plaću asistentima kako bi oni plaćati doprinos stranci.

U priopćenju koje je OLAF objavio u četvrtak ne navode se ni imena ni države iz kojih zastupnici dolaze, ali su Hini u telefonskom razgovoru potvrdili da se to ne odnosi na Hrvatsku.

OLAF je proveo dvije istrage 2017. i 2018. u kojima je utvrdio da su zastupnici iz dviju država članica prekršili pravila Europskog parlamenta, uplaćujući dio svojih plaća u blagajne svojih nacionalnih stranaka. Članovi jedne političke stranke povećali su plaće svojim asistentima kako bi i oni mogli plaćati doprinos stranci.

U prvoj istrazi utvrđeno je da su između 2014. i 2019. zastupnici i osoblje zaposleno u stranačkom izaslanstvu u Europskom parlamentu platili preko 640 tisuća eura svojoj nacionalnoj stranci. OLAF je također utvrdio da uplate nisu bile spontane, nego da je bila riječ o ispunjavanju obveza iz financijske povelje koju je stranka posebno odobrila za svoju delegaciju u Europskom parlamentu.

U drugoj istrazi utvrđeno je da su neki zastupnici između 2014. i 2019. plaćali svaki po tri do četiri tisuće eura mjesečno svojoj stranci, a ukupno plaćeni iznos kroz pet godina popeo se na preko 540 tisuća eura.

OLAF upozorava da su takva plaćanja kršenje pravila Europskog parlamenta, međutim, ista ta pravila ne daju nikakvu mogućnost sankcioniranja takvih nepravilnosti, stoga se poziva Europski parlament da uvede sankcije za takve slučajeve.

Istraga je također otkrila da je stranka tražila od zastupničkih asistenata da i oni uplaćuju u stranačku blagajnu. Pri tome, nisu pronađeni dokazi da su zastupnici prisiljavali osoblje da to rade, ali su znali da se to događa i zapravo su uredili da njihovi parlamentarni asistenti budu svrstani u visoki platni razred i da im se tako omogući da plaćaju doprinos nacionalnoj stranci.

Što se tiče prve istrage, OLAF preporučuje Europskom parlamentu da poduzme stegovni postupak. U pogledu druge istrage, OLAF preporučuje da se traži povrat sredstava koje su uplatili asistenti i to iz plaća zastupnika za koje su radili, a da se protiv asistenata pokrene disciplinski postupak.