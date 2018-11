Otkrili tko je ubio 12 ljudi u baru: Bio je marinac i veteran

Policija je objavila ime poginulog napadača koji je u baru u mjestu Thousand Oaks u Kaliforniji ubio 12 ljudi. Riječ je o 28-godišnjem Ianu Davidu Longu, ratnom veteranu koji je služio u američkoj mornarici, koji je nakon masakra navodno počinio samoubojstvo. Već je bio mrtav kada su policajci ušli u bar. Long je bio mornarici od kolovoza 2008. do ožujka 2013. godine.

Policija još nema nikakvih informacijama o motivima napada. Kazali su da je Long ranije kažnjavan zbog izazivanja prometne nesreće i nepropisnog parkiranja, te da je sudjelovao u tučnjavi u lokalnom baru 2015.

- Bio je pomalo gnjevan, znao se nerazumno ponašati - izjavio je za CNN šerif koji je s napadačem već bio u kontaktu zbog njegovih ranijih prijestupa.

Podsjetimo, Long je u srijedu u 23.20 sati po lokalnom vremenu ušao u Borderline Bar and Grill naoružan poluautomatskim Glockom. U trenutku napada, u baru se nalazilo oko 200 ljudi. Jedan od poginulih je i zamjenik šerifa Ron Helus koji je iduće godine planirao otići u mirovinu.

Inače, Thousand Oaks s populacijom od oko 130.000 ljudi na glasu je kao najsigurniji grad u Sjedinjenim Državama.

Jedan od očevidaca policiji je rekao da je napadač pucao u zaštitara, bacio dimne bombe, ušao u bar i počeo pucati, piše CNN.

