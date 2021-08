Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u nekoliko je navrata slavodobitno najavio da će Srbija po ukupnom bruto domaćem proizvodu već ove godine prestići Hrvatsku. BDP Srbije bi tako trebao do kraja 2021. godine narasti na 51 milijardu eura, što će biti neznatno više od ukupnog BDP-a Hrvatske. Naravno, svaku tvrdnju političara treba uzeti cum grano salis, posebice kad ona dolazi od Vučića koji potpirivanjem antagonizma između Srbije i Hrvatske uspješno perpetuira palanački javni diskurs savršen za unutarnjopolitičku upotrebu. Tipkovnice s obje strane granice užarile su se uslijed demantiranja predsjednikove izjave, paragrafi i paragrafi potrošili su se na usporedbe BDP-a Srbije i Hrvatske od Jugoslavije do danas, no nitko nije odradio onaj osnovni novinarski zadatak - a to je provjeriti izvore podataka.