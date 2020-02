Otkrivamo: HDZ-ov načelnik skriva kuću na jugu Dalmacije

Josko Roščić, dugogodišnji HDZ-ov načelnik Baške Vode, skriva kuću iznad Promajne u Dalmaciji.

Obložena je kamenom i okružena vinogradima, a smjestila se na skrovitim padinama ispod Biokova, odakle puca pogled na more. Uz nju se nalazi pomoćni objekt, roštilj i nešto što podsjeća na ostavu. Sve je u kamenu.

Načelnik Roščić ništa od ovoga nije upisao u imovinsku karticu, iako nam je telefonski kategorički tvrdio da su mu sve nekretnine uredno upisane.

Vladavina od gotovo 30 godina

HDZ-ov Josko Roščić vlada Baškom Vodom već 27 godina, još od 1993. godine. Osim toga, on je i otac Dragice Vranješ, donedavne HDZ-ove saborske zastupnice, koja je u Sabor ušla kao zamjena ministra Kujundžića. Svojedobno je stažirala u Plenkovićevu briselskom uredu i neki su joj predviđali blistavu političku karijeru, ali čini se kako joj je Kujundžićeva smjena poremetila planove.

Vratimo se na Joska.

Načelnik u imovinskoj kartici ima upisanu kuću, kuću s okućnicom, stan i voćnjak. Sve ove nekretnine su na području Baške Vode. Kuća u centru mjesta ima 79 kvadrata, a kuća s okućnicom se prostire na 1353 kvadrata. Što se tiče stana, Josko je, valjda omaškom, upisao da ima 70 tisuća kvadrata. U stvarnosti, stan ima oko 64 kvadrata i glasi na njegovu suprugu. Nalazi se u blizini kuće s okućnicom.

Ostao je još voćnjak. On, prema Roščićevoj kartici, ima površinu od 11.600 kvadrata.

24sata su u posjedu ugovora kojima je Josko Roščić u ljeto 2004. kupio više zemljišta iznad Promajne. Prema dokumentu s katastra, Roščić je svojedobno na tim zemljištima upisan na 11.615 kvadrata, što približno odgovara površini voćnjaka koju je naveo u imovinskoj kartici. Međutim, HDZ-ov načelnik nigdje ne navodi kuću od 73 kvadrata, s pomoćnom zgradom od 17 kvadrata, što je jasno vidljivo u katastru i zemljišnim knjigama. Naš fotoreporter je otišao na lice mjesta i fotografirao Roščićeve nekretnine. Prema Google Earthu, kuća je nastala tek nakon 2003. godine, a prema zemljišnim knjigama, ono što je sagrađeno na toj čestici legalno je od studenog 2017. Nemamo zasad informaciju je li kuća sagrađena s građevinskom dozvolom. Kad smo s makarskog zemljišnoknjižnog odjela pokušali dobiti ispis dokumenata o ovom zemljištu, rečeno nam je da takve informacije možemo dobiti tek sljedeći tjedan jer im je nestalo tonera.

"To je kućica od 40 kvadrata"

Obratili smo se zato izravno Josku Roščiću i zatražili da nam razjasni zašto mu kuća nije upisana u imovinsku karticu.

- Meni je sve upisano u imovinsku karticu. Molim, što? Ma koja vikendica, to je kućica od 40 kvadrata. Uredno je upisana. Ja ništa ne znam, može me bilo tko tako zvati, može s druge strane biti propalica. Dođite mi u Bašku Vodu, stanite ispred mene i pitajte me. Sad radim, ne mogu se baviti glupostima - poručio je komunikativni načelnik i poklopio slušalicu.

Poslali smo mu pisani upit i pokušali ga još jednom telefonski kontaktirati. Zanimalo nas je zašto tvrdi da ima kućicu od 40 kvadrata kad u katastru i zemljišnim knjigama piše da kuća ima 73 kvadrata.

- Ja sam sve predao, ne znam jesu li oni objavili. To je njihova stvar. Neću pričati s vama, dođite u Bašku Vodu - ponavljao je Roščić.

Obavijestili smo ga da smo mu poslali pisani upit.

- To je mail od općine, ja imam svoj privatni mail - odgovorio je načelnik i opet poklopio slušalicu. Nije htio reći koji mu je privatni mail. Do zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor na pisani upit.

Iz Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa odgovorili su nam da je Roščićeva posljednja podnesena kartica iz srpnja 2017. i da je ista javno objavljena na njihovim stranicama.

Što znači da Roščić nije obavijestio Povjerenstvo o svojoj kući iznad Promajne.

Koliko vrijedi velika kuća u Baškoj Vodi?

Zanimljiv je i ostatak Roščićeve imovine. Primjerice, kuću s okućnicom u Baškoj Vodi procijenio je na 2,5 milijuna kuna, odnosno na 335 tisuća eura. Međutim, lokalni agenti za nekretnine nas uvjeravaju da je njezina vrijednost zapravo puno viša. Naime, kuća se tlocrtno prostire na 304 kvadrata, a kako ima više etaža, površina joj je značajno veća. Agenti s kojima smo razgovarali smatraju da se radi o površini od 650 do 700 četvornih metara. Tu su još pomoćna zgrada i garaža te dvorište od 1005 kvadrata. Procjene agenata o vrijednosti ove nekretnine kreću se između najniže od 800 tisuća eura do najviše od 1,3 milijuna eura. Uzmimo ovdje sredinu i pretpostavimo da vrijedi oko milijun eura, što je trostruko više od onoga što je Josko prijavio u imovinskoj kartici.

Nije kuća s okućnicom jedina nekretnina neobično procijenjene vrijednosti.

Roščić u imovinskoj kartici već godinama navodi kako posjeduje brod Stakloplastika iz 1985., vrijedan 120 tisuća kuna. Posljednjih tjedana na Njuškalu se u Baškoj Vodi prodaje jedan brod za 45 tisuća eura, odnosno za više od 330 tisuća kuna.

U oglasu se navodi kako je brod 1988. godište, a osoba navedena kao kontakt je Mate Roščić, Joskov sin. Uvidom u javni pretraživač plovila, jasno je da je brod koji se prodaje vlasništvo načelnika. Nije jasno zašto ga prodaje za 45 tisuća eura, a u imovinskoj kartici ga procjenjuje na samo 16 tisuća eura. Nije jasno ni zbog čega u oglasu piše da je 1988. godište, kad je u pretraživaču plovila jasno naznačeno da je brod 1985. godište.

Načelnik Roščić nam nije odgovorio ni na ova pitanja.

