Otkrivamo nevjerojatnu priču o ilegalnom poslovanju domova za starije u Gornjem Stupniku kraj Zagreba.

Država je vlasnici odavno zabranila rad, inspekcije su ulazile u domove više puta i otkrivale kršenje propisa, jedan od njih nikad nije ispunio minimalne uvjete, bivše zaposlenice žale nam se na očajne uvjete koji ondje vladaju, ali domovi i dalje uredno rade!

Informacije su nam potvrdili Zagrebačka županija i nadležno ministarstvo, a i sami smo se uvjerili u to izlaskom na teren i praćenjem poziva vlasnici, koja nam je potvrdila adresu i iznos koji je spremna primiti za smještaj starice.

Dom sa zabranom

O čemu je riječ?

Glavna akterica zove se Elvedina Radosavljević, za prijatelje Dina. Ona je, prema dostupnim informacijama, upisana kao nositeljica djelatnosti i predstavnica obiteljskog doma Solis u Gornjem Stupniku.

Krajem svibnja ove godine Služba za inspekcijski nadzor zabranila joj je rad. Krajem lipnja izbrisana je iz Evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Svejedno, i dalje protuzakonito radi i udomljuje ljude.

Elvedina posluje na dvije lokacije. Jedan dom je u Gornjostupničkoj ulici a drugi u Majdačkoj. U objektu u Majdačkoj obavljen je nadzor još u svibnju prošle godine te je utvrđeno da nemaju rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga. Elvedinina tvrtka podnijela je zahtjev za rješenjem više puta, ali je svaki put odbijen.

Štoviše, potvrđuju nam iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u objektima su provedeni inspekcijski nadzori 5. svibnja 2020., 7. listopada 2020., 4. svibnja 2021. i 28. rujna 2021. te su prilikom svakog nadzora, osim posljednjeg, utvrđene nepravilnosti. Donesena su rješenja i podneseni optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja. S obzirom na to da naređene mjere nisu izvršene, Elvedini je zabranjen rad.

Inspektorima nije dopušten ulazak

Nepravilnosti se odnose na broj i strukturu zaposlenih, smještaj korisnika iznad utvrđenoga kapaciteta, stanovanje obitelji Radosavljević na drugoj adresi (umjesto u objektu obiteljskog doma) i nedovoljna higijena prostora.

Iz ministarstva ističu da se ni u jednom objektu, pa tako ni u objektu u Majdačkoj, ne smiju pružati socijalne usluge prije nego što nadležni županijski ured donese rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta. U svibnju 2020. ondje je zatečeno 19 korisnika, kad je usmenim rješenjem naređen prekid pružanja usluga te podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu, kažu nam iz ministarstva. Novi nadzor, u listopadu prošle godine, utvrdio je da se u Majdačkoj opet pružaju usluge bez rješenja, a u Gornjostupničkoj za dva korisnika iznad kapaciteta. Podnesen je optužni prijedlog Prekršajnom sudu.

Posljednji nadzor u Majdačkoj pokušan je 28. rujna. Inspektorima nije dopušten ulazak "od strane privatne osobe koja objekt ima u najmu za svoje stanovanje". Provjerili smo u zemljišnim knjigama. Vlasnik objekta na toj adresi je Elvedina Radosavljević. Prijavljena je na adresi drugog doma, u Gornjostupničkoj.

Nalog za pretragu

Ipak, iz ministarstva nam kažu kako "postoji mogućnost da su u Majdačkoj i dalje smješteni korisnici", ali o osobi koja je unajmila objekt inspekcija nema dojavu ili prijavu da se ondje pružaju usluge smještaja. Privatni prostor je nepovrediv i ulazak je moguć uz dozvolu vlasnika ili najmoprimca, ili uz sudski nalog, ako se prethodno sudu uspije dokazati kako postoji osnovana sumnja da se ondje odvija nelegalna djelatnost. Potvrdili su nam da će nadležnom sudu poslat zahtjev za izdavanje naloga za pretragu objekta.

"Četiri vam je to tisuće"

Odlučili smo provjeriti ove tvrdnje. Osoba od povjerenja uz nazočnost potpisanog novinara nazvala je Elvedinu Radosavljević i predstavila se kao zainteresirana za smještaj svoje majke u njenom domu. Potvrdila mu je da može smjestiti staricu od 82 godine u domu.

- Možete da se čujemo i vidite da li vam odgovara dom, da vam pokažem (...) Možete doći i pogledati da li vam odgovara. Što se tiče papirologije, nije vam to nikakav proces, ako ima nekakvu medicinsku dokumentaciju, OK. I zdravstvenu iskaznicu. I u principu to je to od papira što nama treba. Ništa previše tu nema sad papirologije ili nešto. To se od danas do sutra realizira, nije to ništa strašno. Ona je pokretna? - pita Elvedina.

Sugovornik odgovara da je majka slabo pokretna, na što Elvedina jednostavno kaže: "OK".

Sugovornik se zatim zanima za cijenu smještaja i adresu doma.

- Četiri vam je to tisuće. Od (skriven identitet) mama bila je u ovom domu, gdje su više demenci i alzheimeri, ali tu nema mjesta nego u našem novijem domu, to je Majdačka 21 - objašnjava Elvedina.

Riječ je o istom domu, na istoj adresi, koji od svibnja 2020. ne zadovoljava minimalne uvjete te u koji tijekom posljednjeg nadzora, u rujnu ove godine, nisu pustili inspektore, iako je Elvedini Radosavljević izrečena zabrana rada. U objektu na toj adresi, potvrdilo nam je ministarstvo, ne smiju se pružati socijalne usluge prije rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta.

I dalje smještaju 16 osoba u jednom domu

Iz ministarstva nam kažu da je protiv rješenja o zabrani rada u srpnju podnesena tužba Upravnom sudu. Postupak je u tijeku. Rješenje o zabrani je izvršno, ali nije pravomoćno, navode. Također, u rujnu je primljen i prijedlog za obnovu postupka kojim se od ministarstva traži poništenje rješenja te obnavljanje postupka izdavanja dozvole Elvedini Radosavljević. Ujedno je zatraženo da sud donese privremenu mjeru kojom bi se obustavilo izvršenje rješenja.

Što se tiče doma u Gornjostupničkoj, inspekcija je 28. rujna utvrdila da se ondje i dalje pružaju usluge smještaja za 16 osoba, a uvjeti su poboljšani u odnosu na prethodne nadzore. Nije ocijenjeno da su zdravlje i sigurnost zatečenih korisnika ugroženi. Radnici nisu zatečeni, a o ljudima se brinu Elvedina i članovi njene obitelji. Tijekom nadzora bio je nazočan i njezin odvjetnik. I sami smo došli pred taj dom te vidjeli otvorena vrata i dvije starije gospođe pred kućom.

Prijava Državnom odvjetništvu

Iz Zagrebačke županije kažu nam da su u rujnu primili prijave na rad Elvedine Radosavljević te podnijeli prijavu nadležnome ministarstvu i Državnom odvjetništvu. Rekli su nam da su za dom u Gornjostupničkoj izdali rješenje o minimalnim uvjetima još 2015. te da imaju spoznaje kako je u svibnju ove godine zabranjen rad u domu.

Štoviše, tijekom kontrole poštovanja epidemioloških mjera otkrili su u svibnju prošle godine da Elvedina obavlja djelatnost na dvije adrese, među kojima je i Majdačka, za koju nema rješenje. Prijavili su sumnje u nelegalnu djelatnost ministarstvu sljedećeg dana. Nakon toga, kažu iz županije, Elvedina je osnovala tvrtku sa sjedištem u Majdačkoj te podnijela zahtjev za rješenjem o minimalnim uvjetima na adresama u Majdačkoj i Gornjostupničkoj. Bio je nepotpun i odbili su ga. Zatim je njena tvrtka ponovno podnijela zahtjev u lipnju ove godine, ali ovaj put za lokaciju u Majdačkoj. I on je odbijen. Slijedom ovoga, navode iz županije, Elvedinina tvrtka nema dozvolu za rad. Dostavili su informacije nadležnome ministarstvu.

Što kaže odvjetnik?

Javili smo se Elvedini Radosavljević i pokušali dobiti komentar, ali nije htjela razgovarati. Uputila nas je na Dražena Leticu, svog odvjetnika. Poslali smo mu niz pitanja, među njima i posluju li i dalje navedeni domovi, je li dom u Majdačkoj poslovao nakon odbijanja rješenja, zašto je Elvedina nastavila raditi nakon zabrane, ima li dozvolu za rad...

Poslao nam je očitovanja na odgovore ministarstva i županije. Kako kaže, može potvrditi točnost nekih od navoda sadržanih u dopisu županije, ali da treba ukazati na njihovu nepotpunost. Ipak, potvrđuje da dopis ministarstva sadrži vrlo točna i iscrpna utvrđenja iz kojih proizlazi kako je u tijeku niz postupaka koji se vode te da do sada nije donesena nijedna pravomoćna odluka. Točno je, potvrđuje odvjetnik, da je resorno ministarstvo nepravomoćnim rješenjem zabranilo rad, da je pokrenut upravni spor protiv tog akta te je zatražena obnova postupka i predložena odgoda izvršenja, o čemu nije odlučeno. Kako kaže, ministarstvo je nakon rješenja brisanjem poslodavca provelo inspekcijski nadzor i utvrdilo kako nije ocijenjeno da su zdravlje i sigurnost zatečenih korisnika ugroženi.

Iz ove tvrdnje proizlazi da očito više ne egzistiraju razlozi zbog kojih je ministarstvo pobijanim nepravomoćnim rješenjem zabranilo rad, tvrdi odvjetnik Letica.

U dijelu dopisa, navodi on dalje, u kojem županija tvrdi da ne postoji licencija za rad, županijski dopis je protivan dopisu ministarstva u kojem se navodi da rješenje o zabrani rada nije pravomoćno.

Rad bez dozvole

Ipak, iz ministarstva nam neslužbeno, ali decidirano, kažu da domovi nemaju licenciju, što znači da rade ilegalno.

Također, doznajemo da su već u petak zatražili provjeru naših navoda.

Ističu da ne postoji mehanizam kojim bi se u vrlo kratkom roku, suprotno volji fizičke osobe, izmjestili korisnici i zbrinuli u drugim legalnim ustanovama osim kazniti počinitelja zbog pružanja usluge usprkos zabrani.