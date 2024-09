Otkrivamo: Kći moćnog HDZ-ovca je kupila stan za bagatelu. Procjenu je odradio ćaćin kum

Otkrivamo novi detalj u aferi s MORH-ovim stanom koji je za iznimno povoljnu cijenu kupila Anna Dujić, kći Nediljka Dujića, HDZ-ovca i šefa Hrvatskih šuma. Vještak koji je procijenio da četverosobni stan od 91 kvadrata vrijedi 76.000 eura u kumskim je odnosima s Nediljkom. Štoviše, kako nam kaže vještak, kumstvo među njihovim obiteljima proteže se kroz tri generacije.

Podsjetimo, 24sata su otkrila kako je Anna Dujić, dosad najpoznatija po snimci na kojoj urla i vrijeđa vatrogasce, dovikujući im da su nakaze, jeftino kupila veliki stan u Šibeniku, a sad ga iznajmljuje turistima kao apartman s četiri zvjezdice. Također, otkrili smo kako je MORH pokušao izbaciti Dujića iz tog stana, kojim se koristio još od 1991., ali nisu uspjeli.

Riječ je o stanu koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, nužnika, dva hodnika i lođe. Ugovor je sklopljen u ožujku 2020. između Anne i MORH-a, a stan je plaćen 76.000 eura. Odnosno oko 830 eura po kvadratu. Jednokratno i bez kredita. Kako nam je rekao Nediljko, novac je namaknut pozajmicom od roditelja i pokojnog djeda. Razgovarali smo s nekoliko agenata za nekretnine, čije se procjene donekle razlikuju, ali ugrubo procjenjuju tržišnu vrijednost takve nekretnine na toj lokaciji od 200.000 do 250.000 eura, ovisno o stanju.

Procjenu vrijednosti ovog stana, kako stoji u ugovoru, odradio je Nino Vrcić, stalni sudski vještak i procjenitelj nekretnina. Već smo pisali kako je Vrciću svojedobno šef bio upravo Nediljko Dujić, i to dok je Dujić bio gradonačelnik Skradina, a Vrcić zaposlen u odjelu za graditeljstvo. Vrcić je danas direktor Cesta Šibenik, iste javne tvrtke u kojoj je godinama zaposlena Nediljkova žena. Štoviše, ona je trenutno Vrcićeva tajnica. Nediljko Dujić svojedobno je bio na čelu nadzornog odbora Cesta Šibenik, a protiv njega je bio pokrenut postupak zbog sumnje da je utjecao na zapošljavanje supruge u toj firmi.

Ovdje ne prestaju veze Dujića i procjenitelja Vrcića. Sada doznajemo da su njihove obitelji u višestrukim kumskim odnosima. Sam Vrcić opisao nam je o čemu je riječ.

- Moj pokojni djed je, koliko se sjećam, Nediljku bio kum, ali ne znam točno koja je bila prigoda. Nediljkov tata bio je kum mojoj mami na vjenčanju, a Nediljko je bio kum mom sinu na krštenju - pojasnio nam je procjenitelj Vrcić.

Pitamo ga čini li mu se neobičnim to da netko angažira kuma za procjenu.

- Angažirao je čovjeka kojeg poznaje, kao što bih i ja. Ali to nema veze s mojim radom. Još 2008. dao sam otkaz kod njega u Skradinu, to je bio sporazumni raskid. Moja se karijera nastavila razvijati neovisno i bez ikakve veze s Nediljkom. U redu, kumovi smo tri generacije, ali to nije imalo baš nikakvog efekta na moj rad i moju procjenu. Osim toga, da je ikad bilo ikakve protekcije s njegove strane, vjerujte da bih ja puno bolje kapitalizirao to kumstvo - poručuje aktualni direktor Cesta Šibenik.

U ranijem razgovoru Dujić nam je potvrdio da je u dobrim odnosima s Vrcićem, koji inzistira na tome da je procjena stana odrađena u skladu sa zakonom. Inače, povijest ove nekretnine prilično je zanimljiva.

U rujnu 1991. MUP je dodijelio stan na čuvanje Dujiću, koji je tad bio djelatnik Policijske uprave Šibenik, i to na temelju odluke o preuzimanju praznih stanova vojnih osoba. Stan su mogli koristiti Nediljko i članovi njegove uže obitelji. I nastavili su ga koristiti 29 godina, sve dok ga nije otkupila Nediljkova kći. Stan je bio državno vlasništvo, a 1992. dan je na upravljanje MORH-u. Stvari se zatim zapetljavaju.

Ministarstvo obrane je, kako otkrivamo, još 2004. krenulo u postupak deložacije Dujića, kad je utvrđeno da je ostvario pravo na obnovu kuće. Riječ je o obiteljskoj kući u Ićevu, a Dujić nam je u ranijem tekstu opisao svoju verziju tijeka obnove.

- Taj sam stan koristio kao prognanik s još 13 članova obitelji. Nakon rata se išlo u otkup tog stana, a iz meni neznanih razloga netko je moj predmet stavio u ladicu i godinama ga držao tamo. Zašto mi je to pravo osporavano, to je pitanje svih pitanja. Taj stan smo koristili do obnove zapaljene kuće u Ićevu. Preselio sam se u Ićevo za stalno prije sedam ili osam godina. Dotad sam koristio stan s obitelji, a do kupovine 2020. tamo su živjele moje druge dvije kćeri, unuk i supruga - rekao nam je.

S druge strane, doznajemo da ga je MORH htio izbaciti još 2004. godine zbog druge nekretnine u njegovu vlasništvu, ali Dujić je sudskim putem uspio zadržati i državni stan. Osim toga, Dujić uopće nije djelatnik MORH-a, pa se postavlja pitanje kako je uopće uspio toliko dugo zadržati MORH-ov stan, sve do Annine kupnje.

Nediljko nam je u prijašnjem razgovoru spomenuo i taj trenutak u povijesti šibenskog stana.

- Pokušali su me protupravno iseliti. U jednom periodu me MORH pokušao iseliti iz stana, sirovom silom. Ali sudskim putem sam ga uspio zadržati - rekao nam je.

Nakon naših otkrića Nediljko je poslao službeno priopćenje, u kojem tvrdi da je riječ o događaju starom gotovo 20 godina, u kojem nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

- Moja kći je punoljetna osoba koja ne obnaša javnu dužnost niti je uključena u javni život, stoga njezine aktivnosti, odluke i postupci nisu predmet javnog interesa. Ukoliko itko smatra da postoje bilo kakve nepravilnosti, iste je moguće prijaviti nadležnim institucijama Republike Hrvatske - poručio je.

Pronašli smo još jedan kuriozitet u ovom slučaju. Na jednoj od stranica specijaliziranih za iznajmljivanje pronašli smo recenziju Annina apartmana. U njoj izvjesna Sharon iz Ujedinjenoga Kraljevstva navodi kako je bila riječ o "najlošijem iskustvu ikad koje treba izbjegavati pod svaku cijenu". Između ostalog, napisala je kako klima nije radila kako treba, perilica je bila puna suđa, a sapun mokar i korišten. Tvrdi da je otišla u roku od 10 minuta.

- Domaćica nas je bombardirala porukama iako smo se javili tvrtki koja upravlja apartmanom da ostavimo ključ i to smo učinili u roku od 12 sati. Nakon tri noći domaćica nas je kontaktirala WhatsAppom u 23 sata. Probudila nas je i optužila da smo zamijenili njen privjesak za ključeve - navela je.