Otkrivamo: Koliko su liječnici u bolnicama plaćeni? U privatnim klinikama idu do 10.000 eura

Plaće liječnika u privatnim klinikama kreću se od 6000 do 7000 eura u neto iznosu, a za kirurge u nekim klinikama i do 10 tisuća eura, doznajemo od većine liječnika s kojima smo razgovarali. Takve se plaće odnose na radno vrijeme od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka, dakle bez radnih vikenda, dežurstava i prekovremenih. Uz sve to, mnogima se nude i službeni automobili, godišnji od 30 radnih dana, slobodni blagdani i državni praznici, kako nam otkrivaju dobro upućeni sugovornici.

