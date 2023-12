Otkriven nepoznati heroj HŽ-a iz Dugog Sela, pomogao je kolegi Marku zaustaviti 'divlji vagon'

HŽ ima svoj Justice League. A Marko i Luka su na kraju bili kao Batman i Robin. To su trenuci kad se zna jeste li ili niste, kaže nam Mario Grbešić, predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske nakon objave kako je u incidentu 28. studenog u Dugom Selu bio još jedan prometnik heroj, koji je ostao pomalo u sjeni. Radi se o Luki Ivančiću, koji na tom poslu radi možda tek šest mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Mjesto nesreće u Dugom Selu gdje je vlak iskočio iz tračnica | Video: 24sata/pixsell

Njegovo djelo otkriveno je u analizi slučaja incidenta, zbog čega je predložen za nagradu u iznosu od 300 eura.

Naime, upravo je Luka te večeri, kao unutarnji prometnik, bio taj koji je postavio prolaz teretnom vlaku 48911 kad je ulazio u kolodvor Dugo Selo. Nakon prolaska čela vlaka 2. kolosijekom kraj prometnog ureda, skretnica je izgubila kontrolu. Luka je to primijetio i istrčao van iz ureda do kolege Marka Lončarevića. Prema podacima HŽ-a, Marko je već bio čuo alarm kad je kolega došao do njega. Vidjeli su kako vlak ne usporava, a strojovođa ne može vidjeti znak stop. Nije bilo vremena za isključivanje napona, pa Marko potom trči po drugom kolosijeku, kao Batman uskače na predzadnji vagon i ispušta slavinu. Uspio je zaustaviti cijeli vlak prije nego je uništio kolodvor.

- Pričali smo kasnije s Lukom i otkrili koliko je on to dobro odradio, kao da ima tri mjeseca do mirovine, a tek je počeo raditi kao prometnik. Pohvalio ga je i sam Marko - potvrdio nam je Grbešić.

O prijedlogu za isplatu nagrade Luki i Marku, koji bi trebao dobiti iznos jedne cijele plaće, u četvrtak ide na izglasavanje u Upravu. Inače, nagradu su obećali i prometnicima iz Meje i Škrljeva koji su spriječili veću štetu u ponedjeljak kod sudara vlakova.

- Uz želje da u budućnosti bude što manje situacija u kojima će biti potrebni ovakvi hrabri potezi naših radnika lijepo je znati da se imamo na koga osloniti ako zatreba - kažu iz Sindikata.