Otkriveno tko stoji iza misterioznih plakata u Zagrebu

Prije otprilike dva tjedna brojnim stanovnicima Zagreba i Zagrebačke županije na putu do posla pažnju su počeli privlačiti misteriozni jumbo plakati. Tih su dana uobičajenu dnevnu rutinu začinile poruke ispisane bez ikakvog objašnjenja, a glasile su: SEX, CRIMINAL, UŽAS, MONEY, DEVIL, JESUS ili PAPA.

Što to znači? Tko stoji iza toga? Je li to predizborna kampanja? Je li u pitanju nova Netflixova serija? Odgovori na ova pitanja tražila su se na kavama, forumu i na društvenim mrežama. Ipak, bilo je i onih koji se nisu zamarali značenjem već su ih zabavljale same poruke. Među njima je i glumica Dora Lipovčan.

Sada se otkrilo da su istaknute riječi na plakatima zapravo dijelovi stihova legendarnih hitova po kojima je radio GOLD FM poznat. SEX sa plakata tako je preko noći postao SEX BOMB Toma Jonesa, CRIMINAL je sada SMOOTH CRIMINAL Michaela Jacksona, a JESUS je PERSONAL JESUS grupe Depeche Mode.

Riječ je o naslovima pjesama koje uživaju kultni status, a samo takve i dobivaju prostor na GOLD FM-u. Sviraju legendarne hitove iz 00-ih, 90-ih, 80-ih i 70-ih, a nađe se i neki iz 50-ih i 60-ih. Uglavnom, za sve koji su željni provjereno dobre glazbe, hitova koji desetljećima ne gube na popularnosti, 94.9 MHz je prava frekvencija.

Kako Goldovci kažu: „Hit happens, ali legendarni hitovi ostaju zauvijek.“ U njihovim redovima nalazi se i poznati glumac, zvijezda „Crno-bijelog svijeta“ Filip Riđički koji vodi jutarnji program.

„Tu sam svako jutro radnim danom. Pokušavam ponuditi izlaz iz prometnih gužvi, pomoći ljudima detaljnim vremenskim prognozama, prođemo kratko kroz aktualnosti, a sve to uz škvadru legendi na fotelji do sebe. Barem mi na Goldu tako brijemo“, uz osmijeh je zaključio Riđički.



