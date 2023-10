Otmičar sina generala Zagorca napao vozača Hitne: ‘Naći ću te, slomiti ti noge. Znaš li tko sam?‘

Nisam prijetio i nisam nikoga udario. Dok sam bio na treningu hrvanja, od neke gospođe sam zaprimio telefonski poziv da mi je supruga nastradala u prometnoj nesreći u Ulici Medveščak. Dovezao sam se tamo skuterom, vidio sam puno ljudi, kombi koji je udario moju suprugu, bili su tu i djelatnici Hitne pomoći. A supruga me iz vozila Hitne dozivala i zato sam htio ući u Hitnu, ali su me dvojica muškaraca u tome sprječavala pa smo se posvađali i došlo je do vrijeđanja. Odakle onda oštećenom ozljede? Možda sam ga slučajno u tom komešanju udario satom koji sam nosio na ruci. Pa tamo je bilo šest policajaca koji su vidjeli cijeli događaj, rekao je u svoju obranu Ivan Ico Mateković (50), jedan od otmičara sina generala Vladimira Zagorca, a koji je uhićen prošli petak nakon što se uhvatio u koštac sa vozačem Hitne pomoći, piše Jutarnji list.

Kako navode, kazneno je prijavljen za prisilu prema 43-godišnjem zdravstvenom radniku kao i za prijetnje smrću, a s obzirom da je u međuvremenu rehabilitiran te mu je čista kaznena evidencija iako su u tijeku dva sudska postupka protiv njega, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je Matekovića pustio da se brani sa slobode uz mjere opreza - ne smije se na 200 metara približiti vozaču Hitne kao niti s njim održavati bilo kakav kontakt.

Sve je krenulo 6. listopada ujutro kada je 19-godišnji vozač teretnog vozila kod kućnog broja 111. ulice Medveščak neoprezno vožnjom unatrag naletio na zebri na 52-godišnju pješakinju, Matekovićevu suprugu. Pješakinja je lakše ozlijeđena, a Hitna pomoć brzo je stigla na intervenciju. Zatekli su ženu u ležećem položaju na pješačkom prijelazu okruženu građanima.

Liječnica i tehničar su je potom, uz pomoć građana, uveli u vozilo Hitne, a nedugo potom na skuteru je došao Mateković koji je prišao vozaču kombija koji mu je udario suprugu te ga, prema tvrdnjama svjedoka, primio rukama za uši, piše Jutarnji list.

- Bio je agresivan i nasilan. Htio je nasilno ući u vozilo Hitne pomoći. Liječnica mu je rekla da će s gospođom biti sve u redu i da ne treba tako reagirati pa se i njoj unio licem u nos, a kad mu je vozač Hitne rekao da ne može ući u vozilo, čovjek koji je došao sa skuterom udario ga je šakom u nos - ispričao je jedan od svjedoka događaja istražiteljima.

Mateković je, tvrde svjedoci, vozaču govorio: ‘Naći ću te, slomiti ti noge. Znaš li ti tko sam ja?‘. Potom je vozač Hitne zvao dispečera i usput je odaslan poziv i temeljnoj policiji.

- Niti u jednom trenutku taj čovjek nije rekao da je suprug ozlijeđene. Da smo to znali, pustili bismo ga u vozilo - rekla je liječnica. Njezin kolega tehničar je ispričao, među ostalim, da je vozača Hitne, koliko misli, osumnjičeni muškarac primio sa dva prsta za nos koja je zakrenuo i zatim ga odgurnuo nakon čega je počela teći krv.