Otočani bez liječnika, prebacili ih liječniku u Zadar koji ne može ići u kućne posjete na Ist i Molat

Ordinacija opće medicine na Istu prazna je od prošlog tjedna, a njen nositelj brinuo je i za pacijente Brgulja, Zapuntela i Molata, piše 057info navodeći da se radi o dr. Velimiru Vuku, liječniku koji se vratio iz SAD-a kako bi liječio otočane.

Upravo smo o njemu nedavno pisali jer je pokrenuo Facebook kampanju kako bi praktično sam, uz pomoć dobročinitelja, uspio prikupiti većinu aparature koja mu je nedostajala.

Ravnateljica Doma zdravlja dr. Renata Bek za 057info rekla je kako je dr. Vuk došao kod nje jučer popodne i rekao da mu treba godišnji odmor u trajanju od 15 dana, dok on nije bio dostupan za komentar. Bek je danas pak uputila obavijest Mjesnom odboru Ist kojom se pacijenti upućuju u Zadar.

- Nažalost, mještani otoka Ista i Molata ostali su bez liječnika prije nekoliko dana. Administrativno su od utorka 17. siječnja prebačeni kod dr. Vlatka Grkovića u Zadru te na taj način naručuju lijekove i uputnice. Nažalost, liječnik je u Zadru gdje ima svoju ordinaciju pa nije u mogućnosti pregledavati pacijente u ambulantama na Istu i Molatu kao ni ići u kućne posjete. Stanovništvo oba otoka je većinom starije od 80 godina stoga će ova situacija postati veliki problem ukoliko se ne riješi u skorije vrijeme. Na otoku Molatu radi i medicinska sestra, no kao što znamo, samo liječnik može pregledavati pacijente, ordinirati terapiju i po potrebi brodom Lučke kapetanije prevoziti pacijente u Zadar. Kontaktiran je Dom zdravlja koji nam je osigurao usluge kod dr. Grkovića, no nismo dobili informaciju o datumu povratka našeg liječnika ili mogućeg dolaska zamjene. Na stranicama do sada nije postavljen natječaj za to radno mjesto - rekla je predsjednica MO Ist Josipa Kozulić.

- Ljudi su žalosni, riječ je većinom o starijim osobama kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Situacija je prestrašna i samo se nadamo da se nekome neće nešto dogoditi. Iskreno, umorili smo se od borbe. Osam godina nemamo kontakt s Domom zdravlja. Ravnateljica Bek nije odgovorila na niti jedan naš dopis, osim onog vezanog za prigovore na rad medicinske sestre na Molatu jer je poslan i Ministarstvu zdravstva, pa joj je ministar Vili Beroš naložio da odgovori. Odgovorila je samo kako je ona bila jedina koja se javila na natječaj i ispunjavala sve uvjete - rekla je predsjednica Mjesnog odbora Molat Henryka-Sylwia Tetzlaff-Mračić.

Upozorava i na derutno stanje ambulante na atraktivnoj lokaciji na Molatu te smatra da bi rješenje bilo uvođenje brodova hitne medicinske pomoći ili bolji uvjeti za rad i privlačenje doktora, makar onih u mirovini.

- Ambulanta na Istu u jeku pandemije nije imala niti vodu. Mjesni odbori su se potrudili da dobije vodospremu, a ravnateljica nakon toga doktoru nije ni objasnila postupak, odnosno tko će plaćati račune i slično. Glavni problem je u njoj - istaknula je predsjednica MO-a.

Najčitaniji članci