Otpad besplatno smiju donijeti samo građani s tog područja: Sve važu, broje, ljude zapisuju

Svaki korisnik smije odložiti 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci građevinskog otpada iz kućanstva koji je nastao održavanjem i manjim popravcima te koje je obavljao sam vlasnik

<p>Pri ulasku u reciklažno dvorište treba pokazati osobnu iskaznicu te broj obveznika i objekta, a dovezeni otpad će izvagati, piše na lecima koje su Zagrepčani dobili uz uplatnice za listopad.</p><p>Pitali smo zagrebačku Čistoću zašto se zapisuje tko, što i koliko dovozi.</p><p>- Informatiziramo naša reciklažna dvorišta od rujna ove godine i do sada je to uvedeno na njih devet. Bilježimo korisnike i preuzeti otpad prema Uredbi o gospodarenju otpadom i Pravilniku o radu reciklažnog dvorišta - pojašnjavaju iz Čistoće te dodaju kako će građane najprije upozoriti da će sljedeći put morati pokazati i šifre na računu ili njegovoj kopiji. Tehničar u reciklažnom dvorištu podatke će zapisati prema propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Računi zbog predaje otpada u reciklažna dvorišta neće biti manji, a odlaganje otpada građanima se ne naplaćuje.</p><p>Pitali smo i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja moraju li tako postupati u svim reciklažnim dvorištima.</p><p>- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se reciklažno dvorište uspostavlja za određeno područje i namijenjeno je odvojenom prikupljanju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva s tog područja. Oni otpad besplatno mogu donijeti, a oni koji nisu s tog područja i poslovni korisnici moraju platiti odlaganje - kažu iz ministarstva.</p><h2>Moraju zapisivati količine </h2><p>Dodaju da je onaj tko upravlja reciklažnim dvorište ovlašten zatražiti osobni identifikacijski dokument korisnika.</p><p>- Nikome nije zabranjeno donošenje otpada u reciklažno dvorište, ali postoje ograničenja besplatnog korištenja, a evidencija se uvodi kako bi se spriječila zlouporaba besplatne predaje otpada. Tako, na primjer, svaki korisnik smije odložiti 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci građevinskog otpada iz kućanstva koji je nastao održavanjem i manjim popravcima te koje je obavljao sam vlasnik - pojasnili su iz ministarstva.</p><p>No otpad je nekad teško predati.</p><h2>Smiju dovesti i kombijem </h2><p>- Na naš servis za građane Zeleni telefon dobivamo mnogo pritužbi na zagrebačka reciklažna dvorišta. Ne žele preuzeti otpad koji su građani dovezli i često im kažu da je dvorište puno i da više nemaju mjesta za tu vrstu otpada. To se ne bi smjelo događati jer tako odbijaju ljude da odvajaju otpad – rekao je Marko Košak iz Zelene akcije.</p><p>Zagrepčana koji je u reciklažno dvorište dovezao samo sobna vrata u kombiju htjeli su potjerati i prije nego što su provjerili što vozi i je li kombi privatni ili poslovni. Iz Čistoće kažu da je djelatnik pogriješio te da se otpad može dovesti autom, prikolicom i kombijem ako su registrirani za osobne potrebe, a volumen otpada ne smije biti veći od kubika. Za pravne osobe vrijede druga pravila.</p>