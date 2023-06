Otto Brezak je državni prvak u hrvatskom: Pripremam se uz kvizove Potjeru i Milijunaša

Nemam očekivanja na županijskim ili državnim natjecanjima, no imam kad su u pitanju regularni ispiti u školi, priča nam Otto Brezak (16), izniman učenik drugog razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Odlikaš, četiri puta se plasirao na državna natjecanja, a sudjelovao je na čak deset županijskih natjecanja gdje je osvojio sedam prvih mjesta u šest predmeta. U brojne uspjehe, prije dva tjedna je proglašen i državnim prvakom na natjecanju iz hrvatskog jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

- Od malena me sve interesiralo, postavljao sam pitanja i tražio odgovore. Na školska natjecanja idem od petog razreda osnovne škole, a prvi put sam osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju iz biologije u 7. razredu. Ujedno je to moje najdraže postignuće u osnovnoj školi - prepričava nam gimnazijalac koji se za natjecanja priprema sedam do 10 dana, a za ispite u školi nešto manje. Kako kaže, ovisno o predmetu.

- Redovito učim, pripremam se i rješavam zadatke iz prethodnih godina - rekao je Otto, kojem su dobra organizacija i kontinuirani rad donijeli prvo mjesto na državnom natjecanju iz Hrvatskog, a u županiji je bio najbolji iz biologije, kemije, fizike, hrvatskog, biologije, geografije i informatike. Ništa manje bitna su druga mjesta iz latinskog i matematike.

Otto je i jedan od dobitnika Oskara znanja. Svečana dodjela nagrade Oskar znanja pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, i učenicima koji su osvojili medalje na međunarodnim natjecanjima održat će se 13. lipnja 2023. godine u 12 sati u Kongresnoj dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu.

Popis svih dobitnika pogledajte na ovom linku: https://www.azoo.hr/oskar-znanja-2023-odrzat-ce-se-13-lipnja-u-zagrebu/

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Rukomet, kvizovi i prijatelji

Otto se na natjecanju međunarodne udruge "Klokan bez granica" plasirao među 10 posto najuspješnijih učenika u državi. Uspješan je i u MAT ligi, matematičkom ekipnom natjecanju u kojem je,na prvom mjestu u državi u u ukupnoj kategoriji. Natjecao se i u AToM ligi, ekipnom natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola u znanju matematike, fizike i kemije, u kojem se sa svojom ekipom plasirao na osmo mjesto od ukupno 83 ekipe u kategoriji drugih razreda.

S obzirom na to da niže odlične rezultate i u većini predmeta, zanimalo nas je da li zna koji fakultet želi upisati.

- Želim upisati FER. Nisam siguran koji smjer, ali vjerojatno računarstvo - rekao je gimnazijalac, kojem vjerujemo neće biti problem ostvariti rezultate koje želi.

No to nije sve. Nakon svih formalnih obaveza, slijede one neformalne. Prati Potjeru i Milijunaša koji su mu također izvor znanja i vjeruje da će se jednog dana i on sam prijaviti. Ujedno trenira rukomet još od osnovne škole, a vikendima voli vrijeme provoditi s obitelji i prijateljima.

- Rukomet mi dobro dođe, imam super ekipu na treningu pa je sport dobar ispušni ventil. Vikendima se družim s društvom, vozimo bicikle i slično, a ako nisam s njima onda sam s obitelji koja mi je ipak najveća podrška - zaključuje Otto koji se trenutno priprema za državno iz geografije.