Ottu Bariću upao automobil u more na Korčuli: 'Auto je ženin, morat ću se dobro iskupiti'

Foto: Otto Barić/Facebook

Poznatom arhitektu u more je upao Volkswagen dok je on kupovao kartu za trajekt. Izvukli su ga i oprali, a najgore od svega je da je to automobil njegove supruge

Išao sam kupiti kartu za trajekt tu na Korčuli i ostavio sam ga na molu, kao i uvijek, u brzini. Tamo je bilo još stotinjak ljudi. Kako sam se okrenuo da se vratim natrag, vidio sam kako lagano prelazi preko mola i u more, priča nam poznati arhitekt Otto Barić. On je na svom Facebooku objavio i fotografije 'prvog kupanja' Volkswagena. - Nikad mi se to još nije dogodilo, evo 40 godina vozim i nikad mi se ovo nije dogodilo. Išao sam preko na nadzor gradilišta u Orebiću. Auto je sad okupan, izvukli smo ga i oprali i stavili na sušenje - govori Barić. No automobil nije njegov već od njegove supruge. - Nije moj, moram naći način da se iskupim - zaključio je Barić. Najčitaniji članci