Otvoreno pismo obitelji nestalih u ratu: 'Vučiću, reci gdje su naši sinovi? Zašto Srbija sada šuti?!'

Obitelji nestalih u Domovinskom ratu još će jednom danas obilježiti Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Spomendan na sve one najmilije za kojima tragaju od 1990. godine i za koje ne znaju ni gdje su im posmrtni ostaci ni kako su završili. Već tri desetljeća obilaze masovne grobnice, nazoče identifikacijama, traže odgovore. Nažalost, bez rezultata. Dosta im je praznih obećanja, siti su lažnih nada, dosta im je života u agoniji koji traje već više od četvrt stoljeća. Oni su tihi, nenametljivi, duboko ranjeni i razočarani. Pate u tišini svojih domova, a bez obzira na to što desetljećima vape za pomoći, oni koji je mogu pružiti ne pomažu. Odgovori su u vojnim arhivima, no unatoč apelima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje sve ignorira.

Još 2018. godine, kad ga je hrvatsko izaslanstvo obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja posjetilo u Beogradu, obećao im je da će osobno izvršiti potpuni utjecaj na vojsku da preda sve dokumente koji se mogu predati. Danas je 2022., a od Vučića nema ni dokumenata ni pomoći.

Hrvatska u ovom trenutku traga za 1832 nestalih u Domovinskom ratu. Iako Ministarstvo hrvatskih branitelja daje sve od sebe da, u suradnji s ostalim službama, riješi taj problem, bez pomoći i odgovora iz Srbije pronalazak grobišta i posmrtnih ostataka ide mnogo sporije. Članovi obitelj sve su stariji, nemoćniji, sve više njih umire, a već sad neke nestale nema tko tražiti.

Redakcija 24sata još je 2016. godine prepoznala problematiku nestalih u Domovinskom ratu kao iznimno važno humanitarno pitanje. Odlučili smo aktivno se uključiti i, onako kako možemo pridonijeti rješavanju ovog pitanja. Cilj nam je bio dati vjetar u leđa obiteljima nestalih, dati im do znanja da nisu sami, da njihov problem nije samo njihov problem nego problem svih nas, iščupati problematiku nestalih s margine i staviti je u fokus javnosti. I uspjeli smo. Od 2016. do 2020. godine kolegica Danijela Mikola i ja razgovarale smo s 200-tinjak obitelji nestalih. Ispričali smo njihova potresna svjedočanstva i pretočili ih u knjige “Nestali”, “Nestali 2” i “Nestali 3”. Prvu knjigu, “Nestali”, sa sobom je u Beograd ponio i Vučić nakon službenog posjeta Hrvatskoj 2018. godine. No nismo stali sao na ispovijestima obitelji na našem webu i u novinama. Često se kampanjama i našim posebnim izdanjima sjećamo nestalih i ne dopuštamo da se zaborave. Tugu članova obitelji za njihovim najmilijima zabilježila je i fotoreporterka Pixsella Sandra Šimunović, a njezina je izložba “Portreti tuge” izložena i u zgradi UN-a u Ženevi. Tijekom proteklih šest godina deset je sugovornika iz serijala “Nestali” pronašlo svoje najmilije i dostojno ih pokopalo. Iako su te obitelji imale sreću da napokon zatvore jedno mučno i traumatično poglavlje svojeg života, pronađu mir i spokoj te napokon imaju mjesto na kojem će zapaliti svijeću, to zaslužuju i ostali koji svoje najmilije članove još traže. Riječ je o ljudskim sudbinama i ljudima koji ne samo da imaju pravo nego moraju znati gdje su njihovi nestali. Hrvatske institucije rade što mogu u zadanim okvirima. Zato, Vučiću, okani se lažnih obećanja i pomozi obiteljima da pronađu svoj mir.

Otvoreno pismo obitelji nestalih u Domovinskom ratu

Vučić se krije iza Ustava

Sudeći prema službenim dopisima, predsjednik Srbije prema Ustavu nije ovlašten postupati u rješavanju pitanja nestalih. Upravo to je Ljiljani Alvir u službenom dokumentu odgovorio tadašnji šef Vučićeva kabineta Nikola Selaković. ”Prema Ustavu, predsjednik Republike nema ovlaštenja da postupa po Vašoj molbi”, odgovorio je Selaković.

