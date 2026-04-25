VIDEO: Milijuni ljudi pogledali

Ova časna sestra (92) postala je hit - prvi put je jela kebab

Ova časna sestra (92) postala je hit - prvi put je jela kebab
Snimka sestre Irmingard, 92-godišnje časne sestre iz zapadne Njemačke, postala je viralna nakon što je prvi put kušala većini omiljen obrok brze hrane u toj zemlji, poznati döner kebab

Zaustavivši se u industrijskoj zoni u Mülheim-Kärlichu, sestre dominikanke iz samostana Arenberg u Koblenzu odlučile su pojesti kebab te su zadovoljstvo obrokom objavile u video snimci na Instagramu koji je u jednoj noći pregledan više milijuna puta. 

Mlađa časna sestra zamolila je Irmingard da joj kaže kako joj se sviđa prvi döner kebab u životu. "Doista uživam", glasio je odgovor.

Sestra Irmingard potom je priznala da je prvi döner pojela u dobi od 82 godine, nakon čega su je ostale časne sestre podsjetile da ima 10 godine više, a sve je zabilježeno na videu.

Iz samostana su u odvojenom videu objavili da su časne sestre krenule na hodočašće u grad Trier na jugozapadu zemlje te su se navečer odlučile zaustaviti da bi nešto pojele. Odlučile su se za industrijsku zonu jer im je ondje bilo najlakše pronaći parking.

"I tako je nas osam časnih sestara naletjelo na prodajno mjesto döner kebaba u industrijskoj zoni Mülheim-Kärlich", ispripovijedala je jedna od njih. "Firat Kebap Haus" im je uz ukusnu hranu ponudio i toplu dobrodošlicu", rekla je, dodavši kako je sve razveselila činjenica da su "sestra Irmingard s 92 godine i sestra Hildegunde s 89 uživale u svome prvom döneru u životu".

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...
KAOS U SPORTU

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...

NOVI EXPRESS Primjeri koje donosimo jasno pokazuju da je riječ o sistemskim greškama, a ne samo o kriminalu pojedinca. Vlada ih zato mora natjerati na javnu nabavu i objavu svih troškova
Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta
TUGA U ZADRU

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je
Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.

