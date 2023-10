Ovaj HDZ-ovac ne želi poslušati stranku i premijera i diže porez na plaće: Treba nam taj novac

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kada su u županijskom HDZ-u saznali da Ivan Knez u Biogradu planira podići porez, odmah su mu poručili da to ne radi. I Kalmeta kaže da to nije potrebno. Ali on je odbio poslušati, pa su HDZ-ovci između dvije vatre

Kopiranje linka HDZ je u zadarskoj županiji, ali i ostatku Hrvatske dao jasan naputak svojim gradonačelnicima i načelnicima da ne dižu porez na dohodak nakon što se ukine prirez. HDZ-u je to važno kako bi mogli predstaviti i da nakon njihove porezne reforme rastu plaće građanima, a bit će to i važno oružje u kampanji pred parlamentarne izbore jer oporbeni gradovi dižu porez.