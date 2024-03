Ovaj kviz je pravi hit među srednjoškolcima: Koliko stihova ima Božanstvena komedija?

Koliko je stihova u "Božanstvenoj komediji"? Ovo je pitanje otvorilo drugo izdanje Nacionalne kviz lige za srednje škole. U Šibeniku, u Kući umjetnosti Arsen, okupili su se srednjoškolci koje zanima sve i svašta, pa su okušali svoja znanja s ekipama iz cijele Hrvatske. Konkurencija je bila žestoka, finale je trajalo satima, a pobjedu su zaslužili Đakovčani, koji su se natjecali pod imenom Đakovačkih pet.

- Bravo za nas - rekli su uglas, raspoloženi pobjednici koji su u osvojili 20 od mogućih 25 bodova, a osim osmijeha pustili i koju suzu radosnicu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Odlučivale su nijanse

Tako su Ivan, Mirta, Domagoj, Petar i India odnijeli pehar u Đakovo, uz vrijedne pripadajuće nagrade. Organizator je, naime, osigurao laptope. Drugi su bili Čakovčani, a onda i ekipa grada domaćina, Šibenčani. No konkurencija je doista bila takva da su o pobjedniku odlučivale nijanse.

- Devet ljudi pisalo je pitanja, ali zajedničko nam je što smo pasionirani kvizaši. Vodili smo računa da budu prilagođena njihovu uzrastu, koliko je to moguće. Stvar je u tome da njima bude opušteno, a trema se vidjela, ali mi smo se trudili da im bude manje stresno. Zato smo napravili i shuffle kviz, u kojem izvuku brojeve, ekipe se pomiješaju, a taj put pobijedio je sastav koji je imao Pag, Posušje, Đakovo te Šibenik - objasnio je Dino Bartulović (37) iz Kviz udruge Šibenik.

Sport, humor i glazba

Tko se još vozi tramvajem, Magazin, Grobni natpis - ovo su samo neka od imena ekipa koje su bile u konkurenciji. Škola s najviše predstavnika bila je zagrebačka X. gimnazija. Petar, Jan, Niko, Dominik i Nikola nazvali su se Žmukleri te dogurali do 15. mjesta.

- Nama je sve ovo zabavno kao koncept izlaska i druženja, ali nismo se previše ni spremali. Što znamo, znamo, a ovamo smo došli jer nam je profesorica rekla za događaj, a mi smo pomislili da je dobro da se prijavimo. Dobri smo u sportu i glazbi, ali književnost nam nije jača strana iako nam je razrednica baš iz hrvatskog jezika - kazao je zagrebački tim.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Družba Pere Živkovića'

Na megdan znanja izašla je i škola Plitvička jezera iz Korenice. Zovu se Družba Pere Živkovića, i to po "dinamu" ekipe, Petru. Uz njega su se poredali Lea, Ana, Anna Maria te David, a došli su s profesorom engleskog jezika Ivanom Kokotom.

- Moda, knjiga, glazba, tu smo, mislim, OK, a tanke smo sa znanjem iz sporta. Zato su uz nas dečki, koji su to bolje savladali - kazale su djevojke, koje planiraju i dalje baviti se kvizovima, ali se već polako pripremaju za fakultet. Želje se kreću od psihologije, biotehnologije i farmacije. Iako su bili dobro raspoloženi, družba iz Korenice završila je na predzadnjemu mjestu, no konkurencija je bila zaista vrlo jaka.

Psihološka potpora profesora

- Malo oni toga ne znaju, iako, realno, ne može se sve ni naučiti ni popratiti. Za njih je uspjeh da su došli i odvažili se, nije to nimalo lako - rekao je profesor Kokot, koji je sve vrijeme bio potpora svom timu.

Uz pratnju profesora koji su spremali svoje kandidate te na kraju bili i psihološka potpora, čini se da je sve bilo lakše.

- Oni se ovako zabavljaju, imaju neko znanje, nije sve u školi zadano za učenje. Ono što ih zanima bolje shvate, a na kraju krajeva, druže se. Među njima itekako ima već sad odličnih kvizaša - kazao je Bruno Vojvodić, profesor hrvatskog jezika i sociologije iz Karlovca.

Koliko stihova?

Na tom tragu je i profesor povijesti iz Požege, Ivor Čevapović.

- Mi smo matematička gimnazija i naravno da su učenici bolji od prosjeka. Kako je povijest najkvizaškije područje, puno radim s njima i na školskim satima jer je tako zapravo lakše i učiti. Državna natjecanja samo su bonus, mi zapravo igramo kvizove u mnogim prilikama i tako razvijamo zanimanje za usvajanje novih znanja - zaključio je profesor Ivor.

I da, 14.233 stiha napisao je Dante Alighieri u svojem remek-djelu “Božanstvena komedija”. To je bilo pitanje procjene i donijelo je pobjedu Đakovu jer je ta ekipa bila najbliža točnom broju.