Ovaj 'ugledni' sudac porotnik misli da je Francetić vojni genij

'Zapovjednik mog ćaće', hvali se na svom Facebook profilu Mile Perković, uz sliku Jure Francetića 'vojnog genija', 'čovjeka nadljudskih kvaliteta, hrabrosti, požrtvovnosti i ratničke solidarnosti'.

- Zato danas, kada postoji hrvatske država naprosto ne ide u moju glavu da hrvatske vlasti Juru Francetića smatraju jednim od najvećih zločinaca Drugog svjetskog rata - čudi se Perković.

Mile Perković, čiju naslovnu Facebook stranicu krasi ustaški pozdrav 'Za dom spremni', sudac je porotnik Županijskog suda u Slavonskom Brodu. On ravnopravno sjedi u sudskim vijećima s tamošnjim sucima i donosi sudske presude, piše Telegram.

Foto: Facebook

- To je časna i odgovorna dužnost - rekao je Pero Ćosić, saborski zastupnik HDZ-a i član predsjedništva te stranke, pred kojim su 7. studenoga 2016., kao predsjednikom Županijske skupštine Brodsko-posavske, suci porotnici položili svečanu prisegu.

Jedan od 37-ero sudaca porotnika, Mile Perković, tada je ponosno rekao: 'Meni je čast i drago mi je što sam izabran za suca porotnika, jer svojim malim dijelom mogu utjecati na donošenje odluka. I želim da Hrvatska bude jedna pravna država u kojoj će se poštivati pravo'.

'Samo sam formalno član sudskog vijeća'

Mile Perković aktivni je član HDZ-a. Suci porotnici, naime, baš kao ni suci, ne smiju biti članovi političkih stranaka niti se mogu baviti političkom djelatnošću. On je, naime, kao i svi suci porotnici, morao staviti potpis na izjavu kojom jamči da ispunjava 'sve zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika', što, dakako, isključuje članstvo u političkim strankama. Ali, Perković je takvu izjavu potpisao i došao u sukob sa zakonom.

Foto: Facebook

- Nisam znao da ne mogu biti član političke stranke i sudac porotnik. Nitko me na to nije upozorio - rekao je Perković u razgovoru za Telegram. Istaknuo je da je on samo formalno član sudskog vijeća i da ni o čemu ne odlučuje. No, činjenica je da glas člana sudskog vijeća, suca porotnika, ima jednaku težinu kao i glas suca. Osim toga, sudac porotnik za posao koji obavlja dobiva novčanu naknadu.

Na upit smatra li primjerenim da sudac porotnik na svom Facebook profilu pozdravlja sa Za dom spremni, odgovorio je kako je to stari hrvatski pozdrav. Na pitanje o Juri Francetiću, kojeg zdušno veliča, nije odgovorio. Pozdravio je i prekinuo razgovor.

Foto: Facebook

Perković, koji inače radi kao domar u zgradi Brodsko-posavske županije na svom Facebooku objavljuje i fotografije s poznatim osobama. Među njima je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, potpredsjednik HDZ-a i Hrvatskog sabora Milijan Brkić te Marko Perković Thompson.