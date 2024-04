Ovakav SDP klizi u propast...

Stranka dugotrajnog propadanja – to bi mogao biti realni prijevod skraćenice vodeće oporbene stranke u Hrvatskoj. U večeri izbora, oko 22 sata, ta stranka ima 42 mandata – do jutra će se ta brojka promijeniti, možda i naviše – ali opći dojam se ne može promijeniti. Osam godina u oporbi, teška dvomandatna stagnacija, raskol u kojemu je otpadnički klub postao brojniji od domicilnog, uhljebništvo, sve je to dovelo ovu stranku koja je nekoć skoro sama mogla sastaviti vladu, do ruba litice. Pokušaj Zorana Milanovića da ih s tog ruba vrati na čvrsto tlo, nije uspio. Čak i ako teoretski dođu u poziciju skupljanja 76 potpisa – što se nakon prebrojanih listića ne čini mogućim – bit će jasno da je to učinjeno uz korištenje anaboličkih steroida, odnosno, pučki rečeno – dopinga, kojega im je dao Milanovićev neočekivani desant.

