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GRAD POTVRDIO

Ovako će se zvati tramvajska linija koja vozi po Sarajevskoj, prvi tramvaji kreću u studenom

Piše Luka Safundžić,
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Ovako će se zvati tramvajska linija koja vozi po Sarajevskoj, prvi tramvaji kreću u studenom
Zagreb: Pušten promet na križanju nove Sarajevske ceste i Klauzarićevog prilaza nakon proširenja ceste | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Prema trenutnim procjenama, početak redovitog prometovanja nove linije planiran je tijekom studenog, rekli su iz Grada te potvrdili i kako će se zvati sva nova stajališta na Sarajevskoj

Novom prugom po Sarajevskoj cesti prometovat će tramvajska linija 8 Mihaljevac – Zapruđe, koja se produljuje za dodatnih 1,9 kilometara te mijenja naziv u Mihaljevac – Hrelić, potvrdili su iz Grada Zagreba za 24sata. 

Dodaju da je zbog radova na izgradnji cestovnog nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora koji su u tijeku, izgrađeno privremeno okretište tramvaja kod Ulice Aleksandra Brdarića. 

Grad Zagreb ističe i kako će po završetku svih radova pruga biti produljena za ukupno 2,2 kilometra. 

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- Početak redovitog prometovanja linije 8 novom prugom započet će nakon završetka rada na ispitivanju ispravljačke stanice, obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole - kažu iz Grada Zagreba. 

Dodaju da se prema trenutnim procjenama početak redovitog prometovanja očekuje tijekom studenog. 

- Nazivi tramvajskih stajališta na novoj dionici pruge Sarajevske ceste bit će Ukrajinska, Murati, Kamenarka, Hrelić - zaključili su iz Grada. 

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