Ovako će se zvati tramvajska linija koja vozi po Sarajevskoj, prvi tramvaji kreću u studenom

Novom prugom po Sarajevskoj cesti prometovat će tramvajska linija 8 Mihaljevac – Zapruđe, koja se produljuje za dodatnih 1,9 kilometara te mijenja naziv u Mihaljevac – Hrelić, potvrdili su iz Grada Zagreba za 24sata.

Dodaju da je zbog radova na izgradnji cestovnog nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora koji su u tijeku, izgrađeno privremeno okretište tramvaja kod Ulice Aleksandra Brdarića.

Grad Zagreb ističe i kako će po završetku svih radova pruga biti produljena za ukupno 2,2 kilometra.

- Početak redovitog prometovanja linije 8 novom prugom započet će nakon završetka rada na ispitivanju ispravljačke stanice, obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole - kažu iz Grada Zagreba.

Dodaju da se prema trenutnim procjenama početak redovitog prometovanja očekuje tijekom studenog.

- Nazivi tramvajskih stajališta na novoj dionici pruge Sarajevske ceste bit će Ukrajinska, Murati, Kamenarka, Hrelić - zaključili su iz Grada.