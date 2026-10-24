Ovako danas izgleda 'Orlovo gnijezdo': Preživjelo je rat, ali požar ga je gotovo uništio...

Planinsko utočište Kehlsteinhaus u Bavarskoj, poznato i kao "Orlovo gnijezdo" koje je nekoć koristio Adolf Hitler, uvelike je uništeno u požaru tijekom noći, priopćila je policija u subotu.

List Bild citirao je policijskog glasnogovornika koji je izjavio da je zgrada očuvana nakon Drugog svjetskog rata kao povijesni spomenik vezan uz nacističko razdoblje toliko teško oštećena da se "vjerojatno više ne može spasiti".

Hitne službe pozvane su na lokaciju u južnoj Njemačkoj u petak navečer oko 22 sata, a požar je još uvijek buktio u subotu ujutro oko 7 sati, priopćili su policijski službenici.

Policija vjeruje da je mogući uzrok požara podmetanje. Jedna je osoba privedena, a istraga o uzroku požara je u tijeku.

Policija pretpostavlja da nitko nije ozlijeđen jer se vjeruje da u trenutku izbijanja požara nitko nije bio unutar zgrade koja se danas koristi kao restoran.

Napore u gašenju požara zakomplicirala je udaljena lokacija zgrade na samom vrhu planine Kehlstein na 1838 metara nadmorske visine. Lokaciji se inače pristupa autobusom, a vožnja traje 20 minuta i prolazi pet tunela.

Vatrogasne operacije nastavljene su u subotu ujutro, a okolno je područje ograđeno. Zgradi se moglo pristupiti isključivo uz korištenje teške opreme za disanje, navela je policija.

Nekadašnje nacističko utočište u blizini austrijske granice dovršeno je 1938. godine. Kao restoran se koristi od 1952. godine, no objekt je u petak bio zatvoren.

Hitler je posjetio "Orlovo gnijezdo" nekoliko puta kako bi primio diplomate i druge strane goste, navode iz regionalne turističke zajednice u obližnjem gradu Berchtesgadenu.

Foto: Bergfex/webcam

Zgrada je zbog toga što ju je nacistički diktator povremeno koristio dobila nadimak "Hitlerova čajana". Riječ je o objektu odvojenom od njegove obližnje ljetne rezidencije, Berghofa.

Politički gledano, ovo utočište "ostalo je od malog značaja" i uglavnom su ga koristili visoki nacistički dužnosnici za odmor, dokolicu i privatne proslave, dodaju iz udruženja.

Danas se u njemu nalazi izložba koja prikazuje njegovu nacističku povijest.