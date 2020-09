Ovako izgledaju pluća pacijenta iz Zagreba koji ima korona virus

Ova osoba nije imala značajnijih komorbiditeta. Imala je povišene vrijednosti krvnog tlaka, međutim nije ni bilo recimo potrebe za uzimanjem lijekova, rekla je dr. Piskač Živković za Novu TV...

<p>Pacijent nije imao nikakvih težih zdravstvenih problema prije zaraze korona virusom. Pluća pacijenta snimljena prošle godine bila su potpuno zdrava, a današnja slika znatno je drugačija - boluje od korone i na respiratoru je, priču donosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ovako-izgledaju-pluca-osobe-koja-je-oboljela-od-korone-do-zaraze-pacijent-nije-imao-nikakvih-tezih-zdravstvenih-problema---620511.html" target="_blank">Nova TV.</a></p><p>Dr. Nevenka Piskač Živković, internistica pulmologinja iz Kliničke bolnice Dubrava, objasnila je razliku u rendgenskoj snimci. "Što se tiče snimke pluća ja bih je nazvala pulmološki ozbiljnom. Zašto - zato što su promjene obostrane. Zahvaćaju i gornja i donja plućna polja, zapravo gotovo da i nema dijela pluća osim desnog gornjeg koji nije zahvaćen upalnim promjenama."</p><p>Riječ je o osobi srednje životne dobi koja je prije ove bolesti bila gotovo potpuno zdrava. "Osoba nije imala značajnijih komorbiditeta. Imala je povišene vrijednosti krvnog tlaka, međutim nije ni bilo recimo potrebe za uzimanjem lijekova", rekla je dr. Piskač Živković.</p><p>Slične snimke pluća, kaže doktorica, moguće su još kod virusne ili atipične upale pluća. No, klinička slika i nalazi su u potpunosti drugačiji. "Mi zapravo ne možemo u potpunosti predvidjeti kojim tempom će se radiološki nalaz pogoršavati. Kod nekih bolesnika to je vrlo brzo - gotovo u danima", veli dr. Piskač Živković.</p><p>A one koji se oporave od koronavirusa i koje otpuste iz bolnice liječnici i dalje prate.</p>