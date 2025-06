Ovako je Plenković govorio o Žalac: 'Sjajna je. Nikad nisam vidio nekoga s takvim znanjem'

Gabrijela Žalac je godinama bila stručnjak za EU fondove na različitim instancama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je osobno upoznao dok sam 2010. kao državni tajnik obišao Hrvatsku. Tada sam je upoznao. Nigdje drugdje nisam vidio nekoga s takvim znanjem, entuzijazam, kvalitetu u poznavanju EU fondova. Mislim da je bila sjajna, govorio je o Gabrijeli Žalac premijer Andrej Plenković još tamo u svibnju 2021.

Ona je danas osuđena na dvije godine zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem. Presuda je rezultat sporazuma stranaka, budući da je ista priznala krivnju za svoje optužbe; a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Zagreb: Potpisan ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju rotora | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Premijer je oduvijek čvrsto stajao uz Žalac, pogotovo dok je u razdoblju od 2016. pa do 2019. bila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.

Odbio ju je smijeniti 2019. nakon što je ona autom naletjela na djevojčicu i teško je ozlijedila. Uz to, nije imala niti vozačku.

- Ministrica je ponudila mandat na raspolaganje, prepustila je odluku meni. Ne prihvaćam njezinu ostavku, ostaje ministrica - rekao je tada pa dodao:

- Što se tiče vozačke, to je propust, nemar. Međutim, to nije kazneno djelo. To je prekršaj. Platila je kaznu. Izvadit će novu dozvolu. To je nešto što se moglo dogoditi i nekome drugome. Ona jako dobro radi svoj posao. Nemojte biti nervozni. To što ona nije produžila vozačku ne treba značiti da je drugi ne moraju produžiti. Ona je propust priznala, platila je prekršajnu kaznu. To nije razlog za ostavku. Ja je ne prihvaćam.

Šibenik: Potpisan sporazum pri provedbi Razvojnog plana "Batizele" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Naglasio je pritom da ministrica Žalac svoj posao radi jako dobro, podsjetivši da je u njenom mandatu od devet posto ugovorenih sredstava, Hrvatska je tada došla na 65 posto.

Žalac se našla usred afere nakon što je u njezinu dvorištu otkriven luksuzni Mercedes.

- Ja sam s njom razgovarao više puta ovih dana, ugovor se odnosi na njenu majku i ono što ona govori o tome u javnosti govori i meni - rekao je 2019. Plenković.