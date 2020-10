Ovako se sada dolazi na Gornji grad: Kontroliraju sve aute...

Policajci stoje odmah na skretanju iz Mesničke ulice prema Markovu trgu. Vozači mogu proći normalnim putevima kao i do sada, do Skupštine pa iza zgrade Sabora. Ali na sam Markov trg ne može nitko.

<p>Markov trg potpuno je blokiran što je mjera uvedena nakon pucnjave u kojoj je <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) izrešetao zgradu Vlade i policajca koji je stajao na ulazu. Sve one koji autom dolaze na Gornji grad zaustavlja policija, koja od vozača traži osobne dokumente i razlog gdje idu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Policajci stoje odmah na skretanju iz Mesničke ulice prema Markovu trgu. Vozači mogu proći normalnim putevima kao i do sada, do Skupštine pa iza zgrade Sabora. Ali na sam Markov trg ne može nitko. Pa i pješaci moraju kružiti. Ako želite doći do Skupštine, kule Lotrščak, palače Dverce, Klovićevih dvora, Muzeja Prekinutih veza ili do bilo čega na toj strani, ne možete presjeći put kraj Crkve sv. Marka. Barikade su postavljene oko cijelog Trga, sa svih strana, čime je policija okružila Banske dvore, Sabor i Crkvu.</p><p>Kako bi novinari ušli u Banske dvore na sastanak premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> sa čelnicima sindikalnih središnjica, najprije smo morali poslati svoje podatke službi u Vladi. Pješke smo također morali okružiti do Skupštine, a kad smo došli do samog Markova trga, morali smo kod ograde pričekati da netko iz protokola dođe po nas. Na tom ćošku stoji i policajac koji provjera osobne dokumente i da li je onaj tko želi proći tu barikadu na popisu. Kad smo policajcu pokazali isprave i akreditacije, tek tada smo u pratnji ljudi iz Vlade ušli u Banske dvore. Samo državni dužnosnici mogu autom uz predočenje službene iskaznice doći do ulaza u Banske dvore, ali moraju pričekati da policajac pomakne ogradu.</p><h2>O proceduri dolaska medija oglasila se i Vlada:</h2><p><em>S obzirom na privremeni režim pojačanih sigurnosnih mjera, ograničen je pristup vozilima i osobama na Trgu sv. Marka te se vrši pregled osoba i predmeta na kontrolnim točkama od strane policijskih službenika.<br/> <br/> Namjera nam je da podizanjem razina sigurnosnih mjera na Trgu sv. Marka, pored sigurnosti štićenih objekata, zgrade Vlade RH, Hrvatskog sabora i Ustavnog suda RH, povećamo i sigurnost stanara, građana, kao i novinara koji prate rad tih institucija. Također, želimo osigurati da nove privremene sigurnosne mjere ni na koji način ne utječu na mogućnost predstavnika medija da izvještavaju o aktivnostima Vlade, sjednicama i događajima, kao ni na dostupnost članova Vlade za izjave medijima.<br/> <br/> Slijedom toga, obavještavamo Vas kako će se konferencije za medije i izjave članova Vlade i drugih dužnosnika ubuduće održavati unutar zgrade Vlade, na otvorenom (dvorište Banskih dvora) ili u zatvorenom (svečana dvorana za konferencije za medije).<br/> <br/> U tu svrhu pristupit ćemo izradi i ažuriranju službenih akreditacija za predstavnike medija koji prate rad Vlade. Dotada, medijsko praćenje Vladinih sjednica, sastanaka, aktivnosti, događanja kao i konferencija za medije bit će omogućeno svim novinarima, snimateljima i fotoreporterima koje njihove redakcije najave ususret pojedinih događanja na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr.<br/> <br/> Ujedno, predstavnicima medija bit će omogućen pristup Trgu sv. Marka, u svrhu medijskog praćenja i za vrijeme trajanja javnih okupljanja, uz obavljanje sigurnosnog pregleda.<br/> <br/> Vezano za sve druge sigurnosne postupke oko organizacije prometa vozila i kretanja ljudi na prostoru Trga sv. Marka, bit ćete pravodobno obaviješteni od nadležnih tijela.</em></p><p> </p><p> </p>