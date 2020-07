Ovako su dolijala tri pedofila u Istri: Glume da su turisti, a onda tajno snimaju djecu po plažama

Austrijanac prilikom uhićenja sa sobom nosio torbu prepunu sofisticirane opreme za snimanje. Uz onaj na ruci, policajci su mu pronašli još tri sata s integriranim kamerama i dvije kemijske olovke s istim kamerama

<p>Talijan (35) u subotu je u jednom popularnom nudističkom turističkom naselju u Istri, čiji je i sam gost, svojim pametnim mobitelom snimao golu djecu.</p><p>Svoju pedofilsku izopačenost i drskost kod snimanja iskazao je i tako što se oglušio o brojna upozorenja o zabrani snimanja. Talijan je golu djecu snimao u bazenu, ali i ispod tuša. Otkrili su ga drugi turisti pa su na sumnjivca upozorili zaštitare.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Kako doznajemo, istražitelji su mu pretragom vozila i objekta u kojemu je boravio zaplijenili mobitel i brojne snimljene fotografije koje je snimao tog popodneva.</p><p>Talijan je završio s lisičinama na rukama i zbog počinjenja kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju prijeti mu kazna zatvora od jedne do osam godina. Dva dana ranije, u četvrtak poslijepodne, u istom turističkom naselju 38-godišnji Austrijanac također je fotografirao obnaženu djecu.</p><p>On je, pak, kako doznajemo, golu djecu na bazenu snimao kamerom integriranom u njegov ručni sat. Zanimljivo je da je Austrijanac prilikom uhićenja sa sobom nosio torbu prepunu sofisticirane opreme za snimanje. Uz onaj na ruci, rovinjski policajci su mu pronašli još tri sata s integriranim kamerama i dvije kemijske olovke također s integriranim kamerama.</p><p>Ostao je bez satova, olovki s kamerama i računala koje će istražiteljima pomoći u dokazivanju njegove pedofilske sklonosti. Austrijanac je odmah uhićen pa i njemu, kao i Talijanu, zbog snimanja gole djece prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina. Pedofil iz Austrije je završio iza rešetaka pulskog zatvora.</p><p>I prošlog tjedna istarska je policija u jednom kampu uhitila pedofila, 44-godišnjeg Nijemca, koji je golu djecu snimao kamerom skrivenom u olovci “penkali”. I on je završio u istražnom zatvoru kako ne bi pokušao pobjeći iz Hrvatske ili ponovio (ne)djelo.</p><p>Gotovo svake godine pedofili po nudističkim plažama ili bazenima turističkih središta duž jadranske obale “oboružani” sofisticiranim kamerama vrebaju i kriomice snimaju obnaženu djecu kako bi zadovoljili svoju izopačenu pohotu.</p><p>Kad ih zamijete roditelji snimane djece, zaštitari ili drugi turisti, daju se u bijeg. Neki umaknu, a neke sustignu i zadrže do dolaska policije.</p><h2>Kamere skrivaju i u naočalama, knjigama, torbicama...</h2><p>Istraga nad uhićenim pedofilom i nije nešto komplicirana. Istražiteljima je najbitnije zaplijeniti uređaj s kamerom koja je korištena za snimanje i uređaje na kojima su pohranjene takve snimke koje se oduzimaju i služe kao dokaz u sudskom postupku.</p><p>Mahom su to “pametni” telefoni novije generacije s ugrađenim jakim zoom kamerama, skrivene tzv. špijunske kamerice integrirane kojekuda, u okvire najobičnijih sunčanih Ray-Ban naočala, ručne satove, knjige, kemijske olovke, tablete i slične uređaje, kamerice skrivene u minijaturnim pojasnim torbicama i ostalim ljetnim rekvizitima za plažu.</p><p>Osim ručnih pametnih satova s kamerama, među pedofilima su popularne kemijske olovke s ugrađenom jakom kamerom. Kemijska olovka, osim kamere, ima USB punjivu bateriju i podatkovnu mikro karticu. Ima i onih koji jednostavno snimaju povećim kamerama, praveći se kako snimaju panoramsko-turističke motive, u pozadini kojih su gotovo uvijek obnažena djeca.</p><p>- Danas svatko ima mobitel u ruci, pozitivni ljudi ne očekuju takve negativne aktivnosti na jednoj plaži. Šokiraju se kad shvate što se događa - kaže nam<strong> Dalibor Vlaho</strong>, voditelj Centra za edukaciju i prevenciju nasilja iz Đakova.</p><p>- Mi smo našli golemu bazu fotografija na Darknetu. Prepoznali smo fotografije s nekoliko hrvatskih plaža na kojima su dječica gola. To su mala djeca i to se događa non-stop, a imam osjećaj da se to ne shvaća baš toliko ozbiljno - kaže Dalibor. Dodaje da se takve fotografije zatim obično dijele putem privatnih tajnih grupa na društvenim mrežama.</p><h2>Nekažnjeno otvaraju profile na Twitteru i Facebooku</h2><p>- Naletjeli smo na više od desetak profila na Twitteru i ostali šokirani kakav eksplicitni sadržaj se tamo može objaviti. Nedavno smo na Facebooku naišli na stranicu s vrlo eksplicitnim videom gdje je dijete od nekih desetak godina snimljeno u seksualnoj aktivnosti. Prijavili smo to Facebooku i jako se iznenadili kad su prvo odbili ukloniti sadržaj. Na kraju su video ipak izbrisali, no stranica i drugi sadržaji nisu uklonjeni - govori nam Dalibor.</p><p>Smatra da je pornografskog sadržaja koji prikazuje djecu sve više, osobito po grupama na društvenim mrežama.</p><p>- Uzmimo za primjer Whatsapp. Hakeri upadnu u jednu grupu i ukinu je, oni odmah otvore drugu s još gorim sadržajem - kaže Dalibor koji smatra da je za prevenciju osobito važna edukacija roditelja, djece i mladih o opasnostima koje vrebaju na internetu.</p><h2>Strašno: Zlostavljano svako peto dijete</h2><p>- Prema nacionalnom istraživanju Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Hrabrog telefona, na učenicima srednjih škola na uzorku od ukupno 4191 djece, ali i prema podacima Vijeća Europe, svako peto dijete seksualno je zlostavljano - kaže nam <strong>Mia Roje Đapić</strong>, psihologinja iz Poliklinike.</p><p>- Procjenjuje se da se razotkrije osam posto slučajeva kod dječaka i 18 posto kod djevojčica. Prosječno od zlostavljanja do razotkrivanja prođe od 10 do 16 godina, a raspon vremena šutnje djece je od mjesec dana do 56 godina - otkriva Roje Đapić.</p><p>- Seksualno zlostavljanje djece najčešće počinje procesom ‘groominga’ (vrbovanje ili mamljenje). Uvjerenje da su stranci oni koji su opasni i široka propaganda na tu temu dodatno otežavaju prepoznavanje počinitelja u zajednici. ‘Grooming’ putem suvremenih tehnologija često poprima oblik ‘sextortiona’, što uključuje ucjene poslanim sadržajima u svrhu pridobivanja više takvih sadržaja ili prisile na seksualne aktivnosti uživo. Adolescenti čine više od 70 posto populacije žrtava. Prema nacionalnom istraživanju Poliklinike iz 2019., čak 35 posto mladih otišlo je na susret s osobom koju su upoznali putem interneta - kaže Mia. Naglašava da bez odgode nadležnim institucijama treba prijaviti svaku sumnju na seksualno zlostavljanje.</p>