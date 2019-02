'Ovdje svatko može raditi što god poželi i neće biti sankcija'

Mi smo društvo koje njeguje netoleranciju i divljaštvo. Ako smo u jednom slučaju, a to je usvajanje Istanbulske konvencije, digli toliku graju, otišli toliko daleko, onda znate koliko je sati. Ako smo kao društvo otvorili prostor da se o toleranciji priča kao o nečemu ideološki neprihvatljivom, onda naravno stvaramo ozračje u kojemu svaka budala misli da pljuskom može riješiti svaki svoj problem. U jednom gradu kao što je Split, ali ja bih to generalizirao, u bilo kojem gradu - u pola bijela dana napasti ljude zato što su drugi i drugačiji, a radi se o sportašima, koji su, i u Srbiji i u Hrvatskoj, u proteklih dvadeset godina napravili jako puno na zbližavanju, na fer natjecanju, kompeticiji, ali ne mržnji - onda to govori da je zakazao čitav niz institucija našeg sustava, kazao je potpredsjednik Kluba zastupnika GLAS-a Goran Beus Richembergh u Novom danu na N1.

Za slučaj žigosanja u zadarskoj školi kaže da sve institucije od pojedinaca do sudstva snose dozu odgovornosti.

- Slučaj u Zadru pokazao je svu snagu našeg licemjerja. Ravnatelj nije dorastao svom poslu. Slučaj pokazuje da, i kada se dogode ovakve stvari, oni koji su važni u prvoj fazi - koji trebaju otkriti, rasvijetliti, prijaviti, sankcionirati - ponašaju se kao nojevi, zabijaju glavu u pijesak. Da je sudstvo kod nas striktno, da je dosljedno, onda se takve stvari ne bi tako olako događale - istaknuo je Beus Richembergh te ističe kako se ovdje može raditi kome god što padne na pamet, i neće biti sankcija.

- Ako nekoga pretučete gotovo na smrt, a sud vas pusti da možete pobjeći gdje hoćete prije nego krenete služiti zatvorsku kaznu, to je stvaranje atmosfere koja poručuje građanima - ovdje možete raditi kome god što padne na pamet, i neće biti sankcija. Najopasnije je što će se ljudi početi osjećati nesigurno u vlastitom društvu. Svi smo zakazali - od škole, do crkve, do organa progona i sudova - zaključio je Beus Richembergh