'Ove godine izdano je 50 posto više radnih dozvola nego lani. Stranci bježe, ne možemo ništa'

Ove smo godine izdali 50 posto više radnih dozvola nego u istom razdoblju prošle godine, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te se osvrnuo na problem dugog čekanja na dozvole za strance, na što je upozorila Hrvatska udruga poslodavaca.

- Imali smo nekoliko međuresornih sastanaka, uključujući i razgovore s predstavnicima turističkog sektora, s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca. Očekivali smo da će biti povećan broj i pripremili smo se, međutim u ovom sudjeluju svi. Vrlo važno je procijeniti potrebu na tržištu rada one firme i djelatnosti koje su krenule, a i to smo sugerirali na kraju prošle godine, da treba krenuti odmah sa planovima i zahtjevima za izdavanje radnih dozvola. To su pitanje riješili prije nego što je došlo do gužve. U svakom slučaju i naši sektori poduzetnički, dijjelom i turistički, dijelom i graditeljski nisu očekivali ovakve brojeve - objasnio je ministar.

Navodi kako je osim ministarstva unutarnjih poslova u to uključena i Sigurnosna obavještajna agencija, Zavod za zapošljavanje kao i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

- Siguran sam da ćemo mi s ovim kapacitetima koje smo, primjerice u MUP-u, preusmjerili prije nekoliko mjeseci, a to znači i povećanje broja šalterskih službenika i slanje i ojačavanje kadrovsko u našim policijskim postajama i upravama koje su u turističkim destinacijama napravili. Sigurno je da izvlačimo maksimum iz sebe. Međutim, ovo je pitanje oko kojeg ćemo sigurno morati strateški razmišljati u budućnosti. Nije to pitanje samo jednog resora, to je pitanje i strategije useljavanja i činjenice da zbog nedostatka radne snage ovo je problem s kojim se suočavaju više manje svi u Europi - dodao je.

Dodao je kako smatra da bi ugovori sa strancima trebali biti "čvršći" zbog činjenice da neki od podnositelja zahtjeva nakon što im se odobri radna dozvola vrlo brzo ode u neku drugu državu članicu EU.

- Na to ne možemo utjecati. U šengenu postoji sloboda kretanja. I neki od njih koriste mogućnost da dobiju radnu dozvolu u Hrvatskoj, a onda u nekoliko dana nestanu i pojave se u nekoj drugoj državi, članici EU. Ne možemo se ni tim državama žaliti s obzirom da se radi o europskom zakonodavstvu i da ih sigurno ne bi zaposlili da i oni nemaju potrebe za dodatnom radnom snagom - istaknuo je.

Otkrio je da je ove godine izdano 50 posto više radnih dozvola nego u istom razdoblju prošle godine.

- Siguran sam da ćemo uz jednu dobru analizu naći održiva, pametna i sigurna rješenja za ubuduće - naglasio je.