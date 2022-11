Čelnik Odbora za obranu napustio sjednicu, Đakić ga zbog toga proglasio kukavicom

Uputio sam Vladi dopis i zatražio odgovor postoji li dokument koji dokazuje da je Vlada od predsjednika Republike zatražila suglasnost, a ako je suglasnost zatražio ministar obrane zatražio sam dokument kojim dokazuje da ga je opunomoćila za to, poručio je predsjednik saborskog Odbora za obranu, Socijaldemokrat Franko Vidović, koji je sazvao sjednicu tog tijela uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici Sabora o obuci ukrajinskih vojnika.

Vidović se poziva na Ustav, Zakon o obrani i Poslovnik Vlade, koji kažu da suglasnost za takvu odluku od predsjednika Republike treba tražiti Vlada, a ne ministar te da ustavno-pravno po tome odluka uopće nije mogla biti upućena u Sabor.

Predsjednik Odbora napustio sjednicu ne želeći sudjelovati u raspravi

- Iz priopćenja Predsjednika Zorana Milanovića može se zaključiti da je ministar zatražio suglasnost, koju je predsjednik odbio dati, a pitanje je da li je Vlada mogla prebaciti ovlast na ministra za to. Vlada krši Ustav. U Ukrajini bijesni rat i potpuno mi je jasna patnja ukrajinskog naroda i da im je svaka pa i najmanja pomoć dobrodošla. Sabor je tako do sad i djelovao, nije sporno da Hrvatska treba pomoći Ukrajini i ja osobno svim srcem želim podržati pomoć, ali ne mogu to zanemarujući Ustav i zakone RH. Ovo je ozbiljna misija u kojoj netko može nastradati - poručio je Vidović te pozvao Vladu da postupi u skladu s Ustavom, zakonima i Poslovnikom.

- Ako i tada odgovor predsjednika Republike bude negativan, ja ću pomoć Ukrajini podržati. No, obzirom da sada zahtjev za davanje suglasnosti nije zaprimio od Vlade i nisu stečeni uvjeti za raspravu i odlučivanje o tome, ja se izuzimam od daljnje rasprave i glasanja i određujem da sjednicu vodi potpredsjednik Ante Deur - iznenadio je Vidović članove Odbora te napustio sjednicu.

Banožić: Ustaljena je praksa da suglasnost traži ministar obrane

S druge strane ministru obrane Mariju Banožiću i članovima HDZ-a nije jasno zašto se baš sada problematizira i dovodi u pitanje što je suglasnost tražio ministar. Banožić je pokazao niz dokumenata koji dokazuju kako je upravo on kao ministar, a ne Vlada, tražio suglasnost od Milanovića za upućivanje naših vojnika u razne misije. A takva praksa, naglašavali su HDZ-ovci, provodili su se i za vrijeme ranijih ministara i predsjednika Republike.

- Jasno proizlazi iz dostavljene odluke da je poštovana zakonska procedura. Da suglasnost traži ministar obrane kao čelnik tijela ustaljena je praksa i nikad procedura nije dovođena u pitanje - poručio je Banožić.

Osim što je pitanje obuke ukrajinskih vojnika dodatno produbilo raskol između državnog vrha, pa tako i oporbe i HDZ-a, oprečnih stavova su i u Klubu Socijaldemokrata. Za razliku od Vidovića koji je otvorio pitanje formalne procedure i odlučio ne sudjelovati u ovoj raspravi, njegov stranački kolega Rajko Ostojić po ovom pitanju ima vrlo jasan - Ukrajini treba pružiti svaku pomoć. Stoga je on odluku o obuci podržao, a zastupnicima je uputio poruku.

- Moj apel svima je da se uzdaju u svoj zdrav razum. Nemojte da ljudi u Ukrajini hodaju bez ruku, nogu, slijepi ako to možete spriječiti. Ovo nije pitanje samo Ustava, nego morala, etike i duše. Brojni stručnjaci imaju suprotna mišljenja je li ovo u skladu s Ustavom ili ne. Pa i da nije moramo pomoć tim ljudima i za ime Boga pomozimo im. Ne možemo prije 32 dana dočekivati aplauzom predsjednika ukrajinskog parlamenta i danas reći da to nije bilo po Poslovniku - rekao je.

Oprečna mišljenja unutar Kluba Socijaldemokrata

Slaže se da Vlada griješi u odnosu s predsjednikom te da je on prije negoli je ministar vanjskih poslova izrazio spremnost Hrvatske da sudjeluje u ovoj misiji trebao biti upoznati s time, ali i da u ovom trenutku zastupnici to trebaju ostaviti po strani.

- Ja sam za odluku Vlade i ni na kraj pameti mi nije da će me netko zbog toga prozvati žetončićem. Ovo je pitanje izvan politike, naša odgovornost. Netko tamo pogiba, a mi možda možemo pomoći ekspertnim znanjem. Ako spasite jedno stopalo, jednu potkoljenicu, jedan ljudski život, onda ste časno obavili dužnost zastupnika - poručio je Ostojić.

Podršku ovoj misiji neće dati Suverenisti, najavio je Željko Sačić, ustvrdivši da takva misija nije pod okriljem NATO-a.

- To je geostrateška odluka i sigurnosna za hrvatski narod i državu. Sadržaj prijedloga ove odluke je jedinstven, nije viđen u povijesti do sada, sve misije i pomoći koje smo kao HV, država i diplomacija radili imale su okrilje i kišobran NATO pakta. Kao pripadnici takve sile smo sudjelovali i u ratnim sukobima, no mi Suverenisti sada procjenjujemo da smo ostali bez kišobrana jer je NATO rekao da ne podržavaju takav pristup obuci jer bi to značilo uvlačenje u sukob s Rusijom - rekao je dodavši kako je neodgovorno ulaziti u tako visokorizičnu vojnu aktivnost.

- Nećemo podržati odluku, prvo treba riješiti pitanje obuke i obrane naše Domovine, prvo obučiti i opremiti našu vojsku da se brani - kazao je.

HDZ-ovci su mu ukazali da govori krivo kad govori da NATO ne podržava ovu misiju. Svaki trenutak za neobučenog ukrajinskog vojnika je prijeloman, naglasio je HDZ-ov Josip Đakić.

- Hrvatska vojska im može prenijeti znanje. O čemu mi spekuliramo, koga slušamo, tko je taj tko muti vodu u hrvatskom društvu? Ukrajina je partner NATO savezu i tako kaže i glavni tajnik NATO-a. O čemu mi razmišljamo i kako se ponašamo, nije mi jasno. Nema mjesta za politikantstvo i cinizam u ovako odgovornim vremenima - istaknuo je pa opleo po Vidoviću.

- Zar stvarno moramo trpjeti da se ovakvim kukavičkim činom odlaska sa sjednice ponovi '90. godina - upitao je.

'NATO podržava ovu misiju'

Ministar Banožić mu je također naveo izjave glavnog tajnika NATO-a.

- Stoltenberg je 15. studenog rekao da se susreo s ukrajinskim vojnicima u UK, gdje nekoliko NATO saveznica pruža obuku. Pozdravio je uspostavu ove misije i naglasio da treba provoditi još i više obuke. Smisao obučnih aktivnosti je doprinos miru i što skorijem prekidu rata, da se rat ne bi širio, a Oružane snage RH su cijenjene po svojoj opremi, znanju i vještinama - naglasio je.

Ustavno-pravno je, dodao je HDZ-ov Nikola Mažar, slanje ove odluke u Sabor čisto kao suza.

- A pokazat će tko je na čijoj strani pravde i povijesti - poručio je, a njegov stranački kolega Mladen Karlić se prisjetio sudjelovanja u Domovinskom ratu.

- Bio sam branitelj i liječnik vinkovačke bolnice na koju je palo 5000 granata i bio bih tada presretan da je netko ponudio pomoć. Ne mogu shvatiti da bi netko odbio dati pomoć i da se na taj način spasi i Hrvatsku i sve druge zemlje - rekao je.

Sačić je ostao pri svom stavu.

- Nemojte od emocionalnog zaboraviti racionalno i da su slanjem instruktora u druge zemlje započeli brojni ratovi - istaknuo je.

Ovakve rasprave nanose štetu međunarodnom ugledu RH i našim Oružanim snagama, istaknuo je HDZ-ov Stipan Šašlin, a Ante Bačić Baćo naglasio kako je najteža odluka slanje naših vojnika u bilo koju misiju.

- Na ovu odluku moramo gledati da je prilika mladoj naciji kao što je Hrvatska da smo prvi u nečemu i da pokažemo zrelost i odgovornost - rekao je pa daljnji ostanak Vidovića na čelu Odbora doveo u pitanje.

- Tražit ćemo posebnu sjednicu oko bježanja predsjednika Vidovića sa sjednica i vidjeti da da ostavku ili da ga se razriješi - poručio je Bačić.

Bivša ministrica obrane: 'Da mogu dati svoj glas ja bih podržala ovu odluku'

SDP-ov Arsen Bauk je izrazio stav da će uz Zeleno-lijevi blok podržati jedino misije i pomoć civilnog karaktera, a bivša ministrica obrane u Milanovićevoj vladi i vanjska članica Željka Antunović poručila Odboru da im sad na naplatu dolazi guranje glave u pijesak kad je riječ sukob dva brda.

- Prije oko godinu i pol dana, kada je došlo prvi put do ozbiljne eskalacije sukoba između predsjednika države i članova Vlade, na ovom Odboru sam spomenula da nije dobro da Sabor ili Odbor gura glavu u pijesak i da bi trebalo razmisliti da se proba posredovati, pomiriti nešto što je već onda bilo očito da je nepomirljivo. Gurnuta je glava u pijesak, to je došlo na naplatu i očekuje se da Sabor u ovom krajnjem čudnom sukobu vrha vlasti arbitrira i donese odluku - poručila je.

Nije htjela ulaziti u ustavnost slanja odluke u Sabor, ali obrazloženja Vlade zašto je ovako postupila vidi logičnima. Otkrila je i kako bi ona postupila da je u situaciji da mora glasati o ovoj odluci.

- Mislim da je temeljna stvar na temelju koje bi svaki zastupnik trebao donijeti odluku interes RH. A naš je interes da budemo na strani napadnutih, da pomognemo koliko možemo i da ta pomoć bude uravnotežena i u skladu s našom pozicijom u NATO-u, EU, a i šire. Desetljećima sudjelujemo u mirnim operacijama iza kojih su se krili krvavi oružani sukobi, sudjelujem upravo u segmentima koji se spominju u ovoj odluci. 2001. i 2002. OSRH su odlukom političkog vrha pristupile antiterorističkoj koaliciji, vojnici su otišli u Afganistan i to nije bilo pod pokroviteljstvom NATO-a. Da mogu dati svoj glas, ja bih podržala ovu odluku i jedino što me zanima je da li je na primjeren način valoriziran doprinos OSRH u toj misiji, a mislim da je - poručila je.

Da je vrijeme razotkrivanja, poručuje i HDS-ov Hrvoje Zekanović.

- Sad ćemo znati tko je na strani Rusije, terorističke države, a tko na strani Ukrajine. Ili Ukrajina ili Rusija ili Milanović ili razum - rekao je, a HDZ-ov potpredsjednik Odbora Deur zaključio da moramo pomoći Ukrajini i pokazati da smo uz Europu i civilizirani svijet.

Osam članova Odbora, među kojima i Ostojić, glasali su za ovu misiju, Sačić je bio protiv, a Bauk nije ni glasao jer je prije toga napustio sjednicu.

