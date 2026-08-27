Ove subote u 24sata! Poseban dar BOOKMARK posvećen nestalima u Domovinskom ratu

Međunarodni dan nestalih osoba obilježava se svake godine 30. kolovoza. Istog dana u Republici Hrvatskoj obilježavamo i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.

S posebnim poštovanjem prisjećamo se svih onih čija sudbina još uvijek ostaje nepoznata, uz misao i podršku njihovim obiteljima koje godinama žive u neizvjesnosti i čekanju.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, u 2026. godini u Republici Hrvatskoj još je nepoznata sudbina 1.725 osoba iz Domovinskog rata, 1.341 nestale osobe i 384 smrtno stradale osobe za kojima se još traga.

Nestali nisu samo brojke. Iza svake osobe krije se život, obitelj i priča koja još uvijek čeka svoj završetak. Riječ je o ljudima čije su živote prekinuli rat i nasilje, ali i o njihovim obiteljima koje desetljećima čekaju odgovor o sudbini svojih najmilijih.

Nestanak osobe jedna je od najtežih posljedica ratova i drugih kriznih situacija. Za obitelji to znači godine neizvjesnosti, čekanja i nade, ali i suočavanja s brojnim emocionalnim, pravnim, administrativnim i financijskim posljedicama.

U Hrvatskoj obitelji nestalih u Domovinskom ratu već više od tri desetljeća tragaju za istinom. Njihova upornost i snaga podsjećaju da iza svakog neriješenog slučaja stoji čovjek čije se ime ne smije zaboraviti i obitelj koja zaslužuje odgovor.

Jer dok god postoji obitelj koja čeka vijest o svom nestalom članu, potraga za istinom ne smije stati.

Zato ove subote, 29.8., potraži svoj primjerak 24sata na najbližem kiosku i podsjeti se na one koje još tražimo.