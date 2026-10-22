Ovi članovi oporbe nisu glasali za opoziv premijera: Evo što sve imaju u imovinskoj kartici

Saborski zastupnik Ivica Baksa, član Nezavisne platforme Sjever međimurskog župana Matije Posavca, odbio je u srijedu podržati oporbeni zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića i njegove Vlade. Baksa vjeruje da on nije 'žetončić' već poduzetnik kojemu je važnije rješavanje problema građana od političkih sukoba.

Baksa, po struci tehničar cestovnog prometa, je u Saboru od svibnja 2024., kao zamjenik Matije Posavca. Bio je u HNS-u te Reformistima Radimira Čačića, a poslovnu karijeru izgradio je u tvrtki Interkast kao voditelj komercijalnih poslova i direktor.

Zagreb: Ivica Baksa o ulasku Boške Ban u vladajuću koaliciju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U imovinskoj kartici piše da kao zastupnik Sabora prima 3561,47 eura plaću, a još 786,12 eura zarađuje u Interkastu. Uz to, navedeno je da prima i 321,82 eura ostalih prihoda koji nisu oporezivi.

Baksa ima i dva kredita za koje mjesečno izdvaja 767,21 eura. Jedan glasi na njega, a drugi na suprugu. Zastupnik pod svojim imenom ima i niz nekretnina što uključuje desetak oranica, čiji je suvlasnik s još nekoliko osoba te jedan gospodarski objekt u Varaždinu. Uz to, ima i dvije mobilne kućice za odmor.

Osim Bakse, još je jedan zastupnik odbio podržati oporbeni zahtjev za opoziv premijera. Riječ je o Branku Kolariću, bivšem SDP-ovcu te sadašnjem nezavisnom zastupniku.

Kolarić, po struci doktor medicine, također je u Saboru od svibnja 2024. Ušao je kao član SDP-a čiju je stranku napustio u kolovozu ove godine. Mjesečno zarađuje 3559,00 eura kao zastupnik, 1536,69 dobiva i na Medicinskom fakultetu u Rijeci te još 3324,41 eura u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Uz to, od ostalih prihoda zaradi još 1836 eura.

Zagreb: Marin Živković i Branko Kolarić o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona vezanog uz pitanje zaštićenih najmoprimaca | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ove godine na sebe je zadužio automobil na leasing kojeg plaća 475,55 eura. Od ranije ima i jedan BMW. Ima dva stana na svoje ime u Zagrebu, jedan je kupio kreditom, a drugi je u obiteljskoj kući roditelja.