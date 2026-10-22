Zastupnici Ivica Baksa i Branko Kolarić odlučili su ne podržati opoziv premijera Plenkovića, ističući prioritete rješavanja problema građana i vlastite poslovne karijere.
Ovi članovi oporbe nisu glasali za opoziv premijera: Evo što sve imaju u imovinskoj kartici
Saborski zastupnik Ivica Baksa, član Nezavisne platforme Sjever međimurskog župana Matije Posavca, odbio je u srijedu podržati oporbeni zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića i njegove Vlade. Baksa vjeruje da on nije 'žetončić' već poduzetnik kojemu je važnije rješavanje problema građana od političkih sukoba.
Baksa, po struci tehničar cestovnog prometa, je u Saboru od svibnja 2024., kao zamjenik Matije Posavca. Bio je u HNS-u te Reformistima Radimira Čačića, a poslovnu karijeru izgradio je u tvrtki Interkast kao voditelj komercijalnih poslova i direktor.
U imovinskoj kartici piše da kao zastupnik Sabora prima 3561,47 eura plaću, a još 786,12 eura zarađuje u Interkastu. Uz to, navedeno je da prima i 321,82 eura ostalih prihoda koji nisu oporezivi.
Baksa ima i dva kredita za koje mjesečno izdvaja 767,21 eura. Jedan glasi na njega, a drugi na suprugu. Zastupnik pod svojim imenom ima i niz nekretnina što uključuje desetak oranica, čiji je suvlasnik s još nekoliko osoba te jedan gospodarski objekt u Varaždinu. Uz to, ima i dvije mobilne kućice za odmor.
Osim Bakse, još je jedan zastupnik odbio podržati oporbeni zahtjev za opoziv premijera. Riječ je o Branku Kolariću, bivšem SDP-ovcu te sadašnjem nezavisnom zastupniku.
Kolarić, po struci doktor medicine, također je u Saboru od svibnja 2024. Ušao je kao član SDP-a čiju je stranku napustio u kolovozu ove godine. Mjesečno zarađuje 3559,00 eura kao zastupnik, 1536,69 dobiva i na Medicinskom fakultetu u Rijeci te još 3324,41 eura u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Uz to, od ostalih prihoda zaradi još 1836 eura.
Ove godine na sebe je zadužio automobil na leasing kojeg plaća 475,55 eura. Od ranije ima i jedan BMW. Ima dva stana na svoje ime u Zagrebu, jedan je kupio kreditom, a drugi je u obiteljskoj kući roditelja.
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