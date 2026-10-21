Kolarić: Nisam glasao za opoziv Plenkovića jer ne želim da Hajdaš Dončić dođe na vlast

Nezavisni zastupnik i bivši dugogodišnji član SDP-a Branko Kolarić u izjavi za N1 ističe da nije dio parlamentarne većine niti će to biti te da nije glasao za opoziv premijera Andreja Plenkovića zato da na vlast ne bi došao Siniša Hajdaš Dončić.

Zastupnik Branko Kolarić bio je jedan od dva zastupnika iz oporbenih redova koji je ostao suzdržan pri glasanju o opozivu premijera Andreja Plenkovića i njegove vlade. Zbog napetih odnosa u vladajućoj koaliciji, između Domovinskog pokreta i HDZ-a, otvorilo se pitanje jesu li njih dvojica novi "žetončići", odnosno novi članovi parlamentarne većine.

- Nisam dio parlamentarne većine niti ću to biti. Ostao sam suzdržan pri glasanju o opozivu jer ne želim da na vlast dođe Siniša Hajdaš Dončić. Da Vlada padne, tko je kandidat opozicije za premijera? On. Dok opozicija ima njega kao kandidat za premijera, neću glasati za opoziv vlade. Zbog njega sam napustio SDP i ne mislim da bi išta u ovoj zemlji bilo bolje da je on na vlasti - rekao je Kolarić za N1.

Podsjetimo, Kolarić je SDP napustio u srpnju ove godine, nakon 19 godina aktivnog članstva u stranci.

- Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP jer smo stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem. Ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli - naveo je Kolarić u pismu predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a, koje je tada objavio na svojoj Facebook stranici.

- Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme, pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja - istaknuo je na odlasku.

Kolarić je na parlamentarnim izborima u travnju 2024. izabran za saborskog zastupnika na listi SDP-a, a u studenome iste godine izabran za predsjednika zagrebačke organizacije SDP-a.

Na unutarstranačkim izborima pobijedio je u drugom krugu Renata Peteka, koji je u međuvremenu također napustio stranku. Ubrzo nakon toga najavio je kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, ali je od nje odustao kad su SDP i Možemo sklopili predizbornu koaliciju uoči lokalnih izbora, s Tomislavom Tomaševićem kao zajedničkim kandidatom za gradonačelnika.