Plakati u Zagrebu zgrozili su građane, psihologinja: 'Ovo je sramotna i opasna poruka!'

Zagrepčane je ovih dana šokirao natpis na novim plakatima, koji su osudili brojni građani.

- Samo slabiči dobiju depresiju - piše velikim slovima na žutoj pozadini uz gomile užarenih komentara na društvenim mrežama.

- Evo, ja pitam one koji ovo objavljuju kao dio neke kampanje (reklamne agencije, fizičke, pravne osobe, kompanije, koga god), je li ovo vama normalno? Jeste li vi normalni? U zemlji u kojoj sve više ima djece, mladih, odraslih s anksioznim i depresivnim simptomima, suicidalnim pokušajima, samoranjavanjem… Netko se usudi bez ikakve odgovornosti ovako nešto objaviti - obratila se jedna gospođa zasad nepoznatim autorima plakata na Facebooku.

Psihologinja: 'To je sramotna poruka'

Kako piše Zagrebinfo, plakat je osvanuo 2. listopada, baš na Europski dan borbe protiv depresije.

- To je sramotna poruka, jer zna se da je depresija bolest, da se s njom nije lako nositi. Naravno, postoje različiti stupnjevi depresije. Ponekad se sami uspijemo nositi sa svojim problemima i poteškoćama. S druge strane, ponekad je potrebna stručna pomoć, no depresiju ni u kojem slučaju ne treba banalizirati niti je smatrati svojstvom slabića. To zapravo nema nikakve veze s našim osobinama osobnosti, to je jednostavno poremećaj koji se može dogoditi iz raznih razloga i tada je vrlo pametno potražiti pomoć - rekla je psihologinja Mirjana Nazor za navedeni portal.

Istaknula je i kako plakat nosi vrlo opasnu poruku i da moramo znati da se depresija može dogoditi svakome.

O skandaloznim plakatima upite smo poslali pučkoj pravobraniteljici, Uredu gradonačelnika, Gradskoj službi za mentalno zdravlje i Zagrebplakatima.

