Učiteljice, niste nas danas pitali kako se osjećamo, kad ćemo opet disati, pitanja su koja učiteljici razredne nastave Heleni Buhin svako jutro postavljaju njezini prvašići iz Mečenčana.

Pet dječaka koji su u posljednjih godinu dana proživjeli više nego što stane u nečiji cijeli život, sa svojom učiteljicom nastavu trenutačno pohađaju u Kostajnici, jer potres i rupe i dalje prijete i njihovoj školi. Vježbe opuštanja koje Helena Buhin s njima radi dio su programa Relax Kids za koji se ova učiteljica samoinicijativno educirala još i prije korone, potresa te ostalih nedaća koje su nas zadesile. I sve je više učitelja i nastavnika koji u svakodnevni rad uvode znanstveno utemeljene tehnike koje djeci pomažu da se bolje koncentriraju, opuste i lakše uče.

U svijest im dolaze stotine informacija

Pa tako Helena sa svojim učenicima prije testa duboko diše, razgovaraju o tome kako se osjećaju, a na satu se koncentriraju jednostavnim vježbama.

- I prije sam primijetila da dosadašnji rad u nastavi pada u vodu i da novim generacijama trebaju drugi pristup, vježbe mentalnog zdravlja i koncentracije. U svijest im dolaze stotine informacija, a najmanje one koje im mi želimo prenijeti. Tako sam ja godinama istraživala, išla na edukacije i kolegica me uputila na Relax Kids. To je program od sedam koraka koji kod djece podiže samopouzdanje, a vježbe su toliko jednostavne da ispada da se samo igraš, a kako kažu, ono što je najjednostavnije je i najkompliciranije.Samo se treba prepustiti i raditi. Ovaj program stvarno dovodi djecu u ravnotežu, psihički, fizički i dubinski - tumači Helena, koja sama pokriva nemale troškove edukacije prema programu koji se u Velikoj Britaniji među školskom djecom provodi već dvadesetak godina.

Kako kaže, vježbe su itekako pomogle i njezinoj kćeri koja je srednjoškolka u Sisku, gdje su učenici i nastavnici Strukovne škole i Gimnazije baš u petak proživjeli zadnji u nizu stresova - upad nepoznatog muškarca koji je prijetio da ima bombu.

Nedostaje im igre u prirodi

Da je djeci neophodan novi pristup i da su rastrgana u vremenu novih tehnologija i nedostatka kvalitetnog vremena provedenog sa svojim roditeljima, odavno je primijetila i Irena Mikšić, učiteljica glazbene kulture iz Siska, koja trenutačno radi u Osnovnoj školi Popovača.



Razrednica je u 6. razredu, a glazbeni predaje svim učenicima od četvrtog do osmog te priprema doktorat na Filozofskom fakultetu. I ona je nakon desetogodišnjeg iskustva u radu s djecom od vrtićke dobi pa do srednjoškolaca shvatila da mora promijeniti pristup. Tijekom godina educirala se i usavršila različite tehnike opuštanja, usmjeravanja pažnje, svjesnoga kretanja, imaginacije, a sve temeljeno na znanstvenim spoznajama o neurološkom razvoju djece. A te spoznaje već dugo upućuju na to da djeci kronično nedostaju struktura dana, mir, igra u prirodi, roditeljska pažnja.

Lopta grlilica i brain gym

Kako to izgleda na satu?

- Nekad imamo edukativnu priču. Sjedimo u tišini i svjesno pratimo vlastito disanje, bitna je svjesnost i bitno je unijeti mir. Sjednemo u krug na podu, analiziramo dnevne događaje, kako se osjećamo. Imam jednu loptu, koju zovemo lopta grlilica. Nju svako dijete može zagrliti, ‘ispričati’ joj svoje probleme. Dečki je najviše vole ispucati, a djevojkama kojima sam razrednica sad je najvažnije da razgovaramo. I to poštujem. Ono što je možda i najvažnije, za djecu svih dobi, je da su što više vani i da vrijeme provode u nestrukturiranoj igri i aktivnostima. Zbog toga baš vrlo mnogo vremena provodimo vani, gdje duboko dišemo, opuštamo se - govori Irena ističući kako je korona promijenila mnogo toga, ali se uz pravilne epidemiološke mjere i oprez vježbe provode bez problema.

Ocjene su im se popravile, uče lakše

A učenicima je to izuzetno važno, posebno u njihovoj maloj sredini pogođenoj potresom. Tu su, primjerice, “brain gym”, jednostavne vježbe koje pomažu u povezivanju lijeve i desne polutke mozga, različiti programi matematičkih i logičkih vještina.

- Ja ne predajem tehnike nego ih koristim kao način i metode za prenošenje znanja djeci, da prepoznaju svoje i osjećaje drugih, kako da komuniciraju, učim ih samokontroli, samopouzdanju, ljudskim vrijednostima. Istraživanja su pokazala da, ako se provode redovito, daju velike benefite za djecu u smislu samokontrole i opuštanja, fokusiranija su, empatičnija. To je sve odgojni dio, koji u nastavi pridonosi kognitivnom poboljšanju razvoja djeteta - kaže Irena, čiji se rad osjeti i u konkretnom napretku sve djece - ocjene su im se popravile, a oni lakše uče.

- Sve je oko nas nemir, negdje nas nešto stalno vuče dalje, pažnja nam nije fokusirana, osjećamo se raspršeno i frustrirano, ne možemo sve, a i ne moramo, samo smo to svi zaboravili. Da ne govorimo o tome koliko je rutina i vježba neophodna da se svlada bilo koja vještina, a mi stalno idemo dalje i dalje. Nevjerojatno je što naš mozak može, nije dobro djecu svesti na bubanje činjenica, umjesto da im izgrađujemo ‘soft skills’ i učimo ih kako da u sebi nađu mir i odgovore - zaključuje Irena.

"Me, myself and I"

Njezin kolega Goran Podunavac, nastavnik informatike u OŠ Popovac i OŠ Tenja, provodi e-Twinning projekt “Me, myself and I”, u prijevodu “Ja i sva moja lica”. Riječ je o jednostavnim vježbama opuštanja, učenja kako sebi posvetiti 15 minuta u danu, prehodati u prirodi 5000 koraka na dan...

- Cilj nam je promoviranje mentalnog zdravlja kod djece, da prepoznaju vlastita emocionalna stanja, da prvenstveno potraže podršku, u školi i svojoj zajednici, da razgovaraju s obitelji. Velik je interes učitelja, na projekt ih se prijavilo 200 učitelja, glazbene i strukovne škole, kao i 10 škola iz 11 europskih zemalja. Oko 5000 učenika je prošlo radionice, a učitelji program prilagođavaju svojim učenicima. Za svaku aktivnost radionice osmišljavaju psihologinje - tumači Goran.

Ovaj program temelji se na davanju prostora djeci da kažu i pokažu što ih muči te da nauče kako se nositi s teškim situacijama.

Ematičniji su i veseliji

Važno je da upoznaju svoje emocije, da shvate da su savršeni takvi kakvi jesu, a da onda uz pomoć ovih tehnika nauče pomoći sami sebi.

- Ako hoćeš pomoći sebi, ispuni dušu nečim dobrim, dobrim djelom, i odmah ćeš se bolje osjećati. Naša djeca to su pokazala tako što su već nekoliko sati nakon potresa na Baniji počela prikupljati pomoć. U ovom vremenu najviše ih muči to što se ne druže s prijateljima, što nisu u društvu, što se ne igraju. Ova situacija sve nas različito pogađa, nekoj djeci odgovara online nastava, no dolazimo do problema da su ovisni o tehnologiji... Mislim da nema recepta, najvažnije je da oni sami razgovaraju o svojim osjećajima i da si pomognu te pomognu drugima. Klincima je u početku bilo neobično, ali sad s radošću sudjeluju. Važno je provesti rezultate projekta kroz ishode - kaže Goran.

Svi naši sugovornici istaknuli su kako imaju veliku podršku svojih ravnatelja i kolega, a koliko je to bitno, pokazuje i primjer IV. osnovne škole u Varaždinu, gdje već godinama provode programe opuštanja i koncentracije s djecom. U sklopu sati razrednog odjela učenici šestog razreda su upoznati s dobrobitima “mindfulnessa” te tehnikom pravilnog disanja, pojasnila nam je Jasmina Dvorski, ravnateljica IV. OŠ Varaždin.

Brojne radionice stranih jezika

U vrijeme online nastave učenici su također sudjelovali u kratkim mindfulness vježbama, putem Teams meetinga.

- Od kada je nastava prema modelu A, svaki sat razrednika počinje kratkom vježbom vođenog opuštanja. Učenici sjede na svojim podlogama, zatvorenih očiju, te nastoje biti u sadašnjem trenutku. Pri tome im pomažu vođene upute. U početku su učenici bili skeptični i nepovjerljivi. S vremenom su i sami osjetili dobrobiti redovitog prakticiranja mindfulnessa jer ih to smiruje, usporava ubrzane misli, povećava osjećaj samopouzdanja, optimizma i radosti. Iskustva učenika vrlo su pozitivna - ističe Jasmina Dvorski.

Međunarodni projekti

Međunarodni projekt "Meet my country and learn English“ je eTwinning projekt u kojem je IV.OŠ Varaždin nositelj i pokretač projekta, a partneri su učenici-vršnjaci iz Francuske, Norveške, Turske,Grčke, Poljske i Ukrajine. Cilj projekta je jačanje jezičnih vještina iz engleskog jezika , IKT i međukulturnih kompetencija. Svaki mjesec dogovaraju se aktivnosti koje se postavljaju na platformu Twinspace dostupnu samo partnerima. Do sada su učenici sudjelovali u videokonferenciji putem Zoom-a gdje su uživo predstavljali običaje svoje zemlje u vrijeme Božića, predstavljali su se koristeći raznolike digitalne alate poput interaktivnih virtualnih učionica i Bitmoji-a, izrađivali su digitalne audio slikovnice.

Učenici rado uče o drugim zemljama kroz radove svojih vršnjaka. Jedna od prvih aktivnosti projekta bili su kratki video uradci u kojima učenici pogađaju o kojoj se državi radi na temelju prezentacija.

U tijeku je priprema virtualnog obilaska svake države pomoću prezentacija koje učenici izrađuju u paru ili samostalno.

Ovim projektom škola se namjerava prijaviti za oznaku kvalitete.