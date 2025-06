Ovih 12 gore je od potresa: Dižu si plaće, daju poslove sinovima, parazitiraju na javnom novcu...

Sisačko-moslavačka županija je najsiromašnija od svih županija, plaće su najniže, a nekadašnji industrijski pogoni su velikim dijelom ugašeni. Poharao ju je rat, a zatim i potres. Ali građani baš nemaju sreće ni s političarima koji su ih vodili, a od kojih su brojni završili ili s optužnicama zbog zlouporabe njihova novca ili su morali otići zbog afera.

HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić trebao je biti jedan od onih koji nose promjenu i novu generaciju. Ali je zasad ostao upamćen po tome da je na prvoj sjednici gradskog vijeća predložio podizanje plaće sebi i zamjenici. Njemu je plaća porasla za 100 posto, na oko 4300 eura neto, a pred novinarima se nevješto pokušao opravdati da je to morao učiniti jer bi inače kršio zakon. Jučer smo dokazali da to nije tako, da si je, po zakonu, umjesto maksimalnih, mogao dati manji koeficijent ili osnovicu. Njegova zamjenica bi kao "volonterka" trebala primati oko 1700 eura mjesečno, a uz svoj posao pročelnice, mjesečna primanja će joj doseći 5000 eura. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je ovaj slučaj pa ostaje vidjeti hoće li Orlić biti kažnjen. Ali i ako bude, to će biti sića u odnosu na plaću koju si je odredio. Jučer su se, zbog cijele situacije, oglasili iz Grada Siska.

- S obzirom na to da je prethodna gradonačelnica kao saborska zastupnica plaću primala od Sabora, provedeno je usklađenje akta Grada s aktualnim zakonskim propisima. Nije još doneseno Rješenje o plaći niti isplaćena plaća gradonačelniku ni njegovoj zamjenici. Gradonačelnik Orlić primat će plaću za nekoliko stotina eura ispod prosjeka plaća gradonačelnika svih 21 grada sjedišta županija i nižu od prosjeka svih drugih gradova brojem stanovnika sličnih Sisku - ističu iz Grada i navode kako će Orlićeva plaća biti "manja od plaće koju je imao na prethodnom radnom mjestu, a koja je iznosila 3850 eura."

Dodali su i kako će zamjenica gradonačelnika Sanja Mioković svoju dužnost u Gradu Sisku obavljati kao volonterka bez naknade.

SDP je vješto s njegovom plaćom ipak skrenuo pozornost s ozbiljnih sumnji u malverzacije donedavne gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček. Nakon 12 godina građani su joj masovno okrenuli leđa i izgubila je od Orlića već u prvom krugu izbora iako je Sisak smatran SDP-ovom utvrdom. Novi gradonačelnik je ustvrdio da je Državna revizija pročešljala proračun i našla ozbiljne nepravilnosti, od nenamjenskog trošenja novca, preko nabave bez propisanih postupaka, pa do zaduženja od 22,3 milijuna eura. Izvješće revizije još nije javno dostupno jer se čeka odgovor bivše gradske uprave, ali kad bude, svi nalazi će biti proslijeđeni DORH-u. Ikić Baniček dosad nije optužena nizašto iako se pisalo o brojnim sumnjivim potezima.

Čak je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u predizbornoj kampanji ustvrdio da ima saznanja da Državno odvjetništvo radi na slučaju sad već bivše gradonačelnice. Ostaje vidjeti hoće li se Ikić Baniček pridružiti plejadi političara s Banovine koji su se našli na udaru institucija zbog zlouporaba položaja.

Kad je prije 12 godina tadašnja SDP-ova županica Marina Lovrić-Mezel kupila Audi za 430.000 kuna, skrenula je pozornost na sebe, a klupko nevjerojatnih malverzacija počelo se odmotavati. Lovrić-Merzel je uhićena prije 11 godina, a u međuvremenu je osuđena na sedam godina zatvora zbog primanja gotovo 100.000 eura mita od tajkuna Željka Žužića, kojemu je prodala tvrtku koja upravlja županijskim cestama.

Otkriveno je i da je preplatila zgradu koja je kupljena za Hitnu pomoć, a pisali smo i o brojnim slučajevima podmirenja privatnih potreba iz proračuna siromašne županije. Nedavno je iz zatvora, da dobije blažu kaznu, priznala da je potrošila više od 16.000 eura za bezrazložne savjetničke usluge te da je s vijećnicima, prijateljima i rodbinom zaključivala fiktivne ugovore o djelu, ali i da je županija po njenom nalogu plaćala troškove jela i pića na raznim sastancima, privatnim ručkovima i proslavama te da je na županijski trošak nabavljala hranu, piće i gorivo za sebe. Već smo pisali i da svim političarima koji se odluče na malverzacije treba pokazati fotografiju bivše županice u naponu snage i sad, kad je oronula priznala sve malverzacije.

Namještao poslove sinovoj tvrtki

Bivši gradonačelnik siromašne Petrinje, Darinko Dumbović (Reformisti), bio je u sličnoj situaciji. Kad smo pisali o njegovim malverzacijama i pogodovanjima sinu, Dumbovići su podigli čak devet tužbi protiv 24sata tvrdeći da su pošteni i da su oklevetani.

- Darinko Dumbović nikad nije nikome pogodovao, a ponajmanje članovima svoje obitelji - napisao je preko odvjetnika u tužbama koje dizao i za svaku tražio po 50.000 kuna jer su on i obitelj pretrpjeli velike duševne boli.

Ali u međuvremenu je i po njih došao Uskok te ih uhitio jer su imali dokaze da je samo u zadnjih godinu i pol vladavine tata Dumbović sinovoj tvrtki namjestio poslove vrijedne više od devet milijuna kuna. Imali su uhodanu shemu kako se ne bi otkrilo pogodovanje. Darinko Dumbović je poslove davao nepovezanim tvrtkama, a onda su ih vlasnici prepuštali tvrtki njegova sina. Tužbe protiv nas su izgubili, a lani su odlučili sve priznati i nagoditi se. Platili su tek 50.000 eura kazne i završili u zatvoru šest, odnosno sedam mjeseci. Dumbović je nakon potresa hodao među očajnim građanima u brendiranoj odjeći, a vozio je i skupocjeni privatni automobil.

Sinovu tvrtku je vodila snaha kako bi izgledalo da nema nikakve poveznice iako su im prihodi konstantno rasli kroz godine kojim je Dumbović vladao Petrinjom. Sad su sagradili novu kuću u Istri, imaju i restoran za koji smo otkrili da formalno glasi na rođaka, a žalili su se i da zbog našeg pisanja ne mogu više živjeti i raditi u Petrinji...

I bivšeg HDZ-ova župana Ivu Žinića i njegova zamjenika Romana Rosavca su otkrića novinara 24sata koštala fotelje, s tim da je Rosavac i nepravomoćno osuđen. Žinić je bio neprikosnoveni vlastodržac nakon što je naslijedio uhićenu Lovrić-Merzel.

Otkrili smo mu da besplatno živi u državnoj kući iako mu je ista ta država obnovila imanje koje je zatajio u imovinskoj kartici.

On je parazit

A onda smo mu dodatno otkrili da godinama bespravno koristi državni stan u Zagrebu i čak nije plaćao niti siću državi iako je stan iznajmljivao! Parazit. To je bio opis Žinića na naslovnici 24sata. Funkciju je izgubio tek nakon niza naših članaka iako ga je premijer Andrej Plenković u početku branio i sve nazivao hajkom. Državni stan je na kraju vratio, ali je na čudan način ipak dobio u vlasništvo državnu kuću, o čemu smo također detaljno pisali. Njegovo imanje je proglašeno "neupotrebljivo" nakon potresa iako smo na terenu vidjeli tek manja oštećenja. I suprugina kuća, koju je naslijedila, također je dobila žutu naljepnicu. I tako je obitelj Žinić, formalno kao beskućnici, dobila od države kuću u Glini...

- Nije mi neugodno, ja tražim samo ono što mi pripada - izjavio nam je Žinić u jeku afere pozivajući se na to da je branitelj.

Inače, ta kuća je pripadala Jovanu Paspalju, koji ju je i izgradio, ali ju je prvo Žinić zauzeo, a onda i država otkupila, te u konačnici i darovala bivšem županu. Prije četiri godine se probao kandidirati kao nezavisni, ali građani ga nisu izabrali.

Njegov zamjenik Rosavec je osuđen na 11 mjeseci zatvora, ali je to zamijenjeno radom za opće dobro. Prijatelju je "nabrijao" Audi na račun županije, a sve prikazao kao popravak. Rosavcu smo otkrili i stan u Zagrebu koji nije prijavio u imovinskoj kartici, a iako je prijavio skromnu vikendicu, otkrili smo da je izgradio prostranu katnicu na svom imanju s vinogradom.

Građani Kutine i Popovače u toj županiji su upravo ponovno izabrali za gradonačelnike dvojac kojemu se sudi zbog korupcije i zlouporaba položaja. U Kutini je riječ o Zlatku Babiću, bivšem HDZ-ovcu koji je iz stranke izašao nakon što je za 24sata otvoreno progovorila bivša direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila. Ona je otkrila zapošljavanje i kupovnu vijećnika te smo objavili i snimke koje to dokazuju. S Babićem je optužen i bivši šef gradskog vijeća Davor Kljakić (HSLS), čije snimke su šokirale javnost, ali i još dvojica vijećnika, od kojih je jedan upravo opet izabran voljom građana.

- Ako se ja s Babićem ne dogovorim, a jedino se ja mogu jer meni vjeruje, koliko mi vjeruje (...) Samo ti ja mogu sačuvati radno mjesto. Ja. (...) Maknut će te. Neću ni ja to više moći spasiti. Ali sje*at ćeš mi ovu koaliciju stranaka. Reći će nećemo vas, stvarate probleme - objašnjavao je Kljakić direktorici zašto mora uhljebiti podobne u gradsku tvrtku ili im povećati plaće, pa makar i ništa ne radili.

Nažalost, tako je i bilo. Cvrtila je pak dobila otkaz i sad vodi sudske bitke, a njeni šefovi su zadržali funkcije do izbora. Kljakić se više nije kandidirao, ali Babić je pobijedio i podršku mu daje lokalni HDZ, unatoč naputku stranke da to ne čine. Ako ih i raspuste, mandati im ostaju, kao i Babiću njegov jer je izravno izabran.

Otpremnina od 1,8 mil. kuna

U Popovači se sudi HSP-ovu gradonačelniku Josipu Miškoviću da je namjestio i preplatio izgradnju svlačionice za lokalni nogometni klub. To je tek mali dio onoga što smo otkrili o njemu, od izgradnje ceste do prijateljeve vikendice pa do drugih sumnjivih poslova. Ali građani mu to očito toleriraju i dalje. S izbornog slavlja, jer je ponovno izabran, išao je u sudnicu, a prije odlaska je jedna od svjedokinja rekla i da se kandidirao "iz inata", dok je drugi rekao da mu se sve namješta i da građani to vide.

Nevjerojatno je bilo i naše otkriće za drugu kutinsku gradsku tvrtku. Direktor Mijo Šepak (HDZ) u ugovoru je imao klauzulu da mu tvrtka Moslavina u slučaju smjene mora dati otpremninu u iznosu punih direktorskih plaća koje bi zarađivao - do mirovine. U trenutku kad smo to pisali to je iznosilo nevjerojatnih 1,8 milijuna kuna. I ako ga premjeste na drugo radno mjesto, opet mora imati do mirovine direktorsku plaću. Tvrtka mu plaća i životno osiguranje, a još je vodi za plaću od gotovo 2900 eura, dok mu se imovinska kartica proteže na 11 stranica. Prije tri godine je završio u medijima zbog narudžbe luksuznog automobila od 366.000 kuna.

Nevjerojatan je slučaj i HDZ-ovca Stjepana Kostanjevića koji je vodio Glinu. Nakon razornog potresa uopće se nije pojavljivao u javnosti niti bio s građanima, ali je u vrijeme dok se slijevala pomoć iz čitave Hrvatske kupio iz proračuna novi terenac - za potrebe obilaska nastradalih građana. O Kostanjeviću smo pisali i zbog drugih investicija te su nam svjedoci dali dokaze o potencijalnom pogodovanju, ali zasad se nije našao na udaru Uskoka. Više ne vodi taj siromašni grad na Banovini. Prije potresa, unatoč tome što je općina siromašna, podigao je kip Franji Tuđmanu za više od 670.000 kuna. Isplaćivao si je i putne naloge te na tome zarađivao, oporba je svojevremeno tvrdila da su njegovi putni troškovi od 200 do 300 puta veći nego kod prethodnika.

Na ovim izborima nije bilo niti dugogodišnjeg vladara Lekenika Ivice Perovića iz HDZ-a. Otkrili smo da su bogati ukrajinski investitori koji u Lekeniku planiraju dio svoje proizvodnje za farme pilića prvo kupili zemljište od načelnika. I ne samo to, kupili su i zemlju od lokalnog šefa komunalne tvrtke. Perović je nakon toga pokrenuo izmjene prostornog plana za investiciju. Pokazalo se da je za zemlju dobio više novca po kvadratu od prve susjede koja je također prodala zemlju Ukrajincima. Perović je za nešto manje od deset tisuća četvornih metara dobio 208.000 eura, a prva susjeda za nekoliko stotina kvadrata manju parcelu tek 100.000 eura. Na zemljištu je trebalo niknuti 200 stanova koji će biti namijenjeni radnicima u tvornici stočne hrane koju su Ukrajinci također planirali u Lekeniku.

- Prodao sam svoje zemljište, a privatno vlasništvo je zaštićeno Ustavom. Nisam prodao općinsko ili državno zemljište, niti sam pogodovao niti mogu pogodovati. Činjenica je da su oni zatražili određene izmjene prostornog plana, ali tek će se vidjeti hoće li to proći - pravdao se Perović u izjavi za 24sata.

Ukrajinska investicija je zapela opet u Sisku, gdje bi trebala biti tvornica i klaonica za piliće s mega farmi. Ali i ako ne izgrade stanove na zemlji bivšeg načelnika, on je novac dobio...