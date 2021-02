Liječena ovisnica o metamfetaminima, Faith Hill podijelila je na svom TikTok profilu video u kojem objašnjava i pokazuje kako je zbog konzumacije droga izgubila sve svoje zube.

Kako prenosi The Sun, metamfetamini koje je djevojka konzumirala na svakodnevnoj bazi doveli su je do gubitka svih zuba zbog čega je danas, s 22 godine, primorana nositi zubalo. Naime, poznato je da kod korisnika koji zloupotrebljavaju kristalni metamfetamin može doći do pucketanja i raspadanja zuba.

Ova danas 22-godišnjakinja, svojim videima na TikToku pratitelje svakodnevno upoznaje s njezinom ovisnošću koja je uništila njezin život i oduzela život nekolicini njoj bliskih prijatelja.

- Lutala sam ulicama, hotelima, gdjegod sam mogla doći do droge. Nisam vodila računa o sebi i uništila sam svoje zdravlje što je dovelo i do potpunog raspadanja mojih zuba koje sam na kraju zamijenila zubalom. Droga je uzela velik broj mojih prijatelja, a zamalo sam i ja krenula tim putem - ispričala je Faith u svom videu.

Faithin život promijenila je njezina sestra koja je zatražila pomoć od institucija i poslala ju na liječenje, a veliki utjecaj na nju imalo je i ubojstvo njezinog brata zbog kojeg je odlučila svoj život promijeniti iz temelja.

- Već sam dvije godine 'čista', no prošlost me još uvijek proganja - dodala je Faith.

Videima na TikToku Faith želi upozoriti i osvijestiti mlade ljude o problemima ovisnosti.

- Odlučila sam objavljivati videe u kojem pokazujem kakve je posljedice na mene ostavila droga kako bih podignula svijest kod mladih ljudi - rekla je Faith.