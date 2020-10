Ovo je baka heroj: Spasila je unuka, ali more ju je odvuklo

Naša Snježana bila je predivna osoba. Ne mogu vjerovati da nam ju je more uzelo, rekla nam je susjeda iz Višnjevca, a u pokušaju spašavanja gosti kampa i spasitelji formirali su ljudski lanac da spase utopljenike

<p>Tvoj svaki pogled bio mi je kao toplo sunce. Hvala ti i čekaj mene koji te volim, napisao je Božo Tojčić, mještanin Višnjevca kraj Osijeka, u oproštaju od supruge Snježane. Ona je smrtno stradala nesretnim slučajem prošle subote pokušavajući spasiti iz mora svog supruga i njihova unuka na otoku Krku.</p><p>Nesretna 52-godišnjakinja utopila se nekoliko stotina metara od plaže kampa Ježevac. Desetogodišnji unuk i djed odlučili su se okupati, očito ne poznajući i podcjenjujući snagu valova u krajnje nepovoljnim vremenskim uvjetima. Odjednom je zapuhalo jako jugo, pojavili su se golemi valovi te su djeda i unuka počeli bacati amo-tamo. Nisu se mogli izvući, počeli su zapomagati.</p><p>Vidno potresena Istranka koja se s društvom prošli vikend odmarala u kampu na Krku te među prvima dotrčala u pomoći djedu, unuku i 52-godišnjoj baki, kaže da je more tog dana divljalo. Puhalo je iznimno jako jugo.</p><p>- Čuli smo dozivanje u pomoć. Petorica mojih prijatelja potrčala su prema plaži, a onda su im se pridružili i ostali gosti kampa. Dečki su vikali i pokušali dozvati djeda i unuka, koji su se borili plivajući među visokim valovima, a žena se nije odazivala. Onda smo zajedno otrgnuli zavjese s terasa kamp-kućica, spojili ih, uhvatili se rukama u ljudski lanac te uz pomoć dvoje spasilaca, koji su skočili u more, krenuli izvlačiti dječaka i djeda iz mora. Bilo je strašno to gledati. Neki od mladića padali su sa stijena pomažući utopljenicima da se domognu kopna. Baki se, nažalost, nije dalo pomoći jer je otplutala daleko. Valovi su bili ogromni, svi smo bili u šoku - prisjeća se gošća kampa.</p><p>Kad su uspjeli izvući djeda i unuka, jedan od spasilaca, Dario Buršić, skočio je u more i otplivao do nesretne žene.</p><p>- Došli su i vatrogasci, kojima su gosti kampa pomagali izvući ženu iz mora. Nažalost, bilo je prekasno. Nisu je uspjeli spasiti. Njezinoj obitelji htjela bih izraziti sućut - rekla je svjedokinja nesretnog događaja na plaži kraj kampa Ježevac na Krku.</p>