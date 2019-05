'Ovo je bojkot! A to se može ponoviti i Kolindi na izborima'

Ma kakav vražji crni labud i nepredvidiva situacija. Nije dosta što smo osvojili manje od planiranog, a sad smo još i predmet zafrkancije i pamet nam sole ljudi koji nemaju ama baš nikakvog pojma o stranačkoj strukturi i osjećajima članstva. Robertu Kopalu bi netko morao reći da je sve bilo predvidivo, samo što on i središnjica to nisu vidjeli jer nisu na bili na terenu nego su se začahurili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako nam prilično ljutito reagira jedan ugledni HDZ-ovac na traženje krivca toj stranici za osvojenih 244.000 glasova i četiri mandata. Naspram njegovih prilično racionalnih obrazloženja, čini se da je u HDZ-u krenulo bjesomučno traženje vanjskog krivca. Premijerov savjetnik Robert Kopal je dao s crnim labudom teoriju nepredvidivog. Andrej Plenković je optužio sindikate koji su baš u vrijeme predizborne kampanje skupljali potpise za referendum o dužem radu, ali i i samo članstvo koje nije prepoznalo koliko je dobra liste i rad Vlade. No, to je tek dio imaginarnih krivaca. Šefu HDZ-a su krivi i mediji, ali i članovi predsjedništva što ga nisu dovoljno branili. Svoju ni najmanju grešku nije spomenuo.

Doajen Vladimir Šeks koji je neformalni mentor Plenkoviću našao je još jednog krivca: Crkvu koja ovaj puta nije bila uz HDZ. A šef splitskog HDZ-a Josip Škorić je dan nakon izbora napao i bivšu glumicu i seks simbol Pamelu Anderson jer je izjavila da Hrvatska treba izaći iz nacionalističke prošlosti. Nedostaju još samo štrumpfovi, masoni... ili je možda krivo more...

No, naš sugovornici iz stranke ističu razloge koji se zamagljuju i namjerno prikrivaju. Jedan od njih kaže da je HDZ izgubio izbore u Zagrebu gdje je dobio nešto više od 30.000 glasova na 18.000 članova, što je katastrofalno. SDP je pobijedio, HDZ je bio drugi, a zatim su prag i redoslijedom prešli Suverenisti, Mislav Kolakušić i Neovisni za Hrvatsku. A više je razloga za to. Naš sugovornik iz Zagreba najviše krivi šefa gradske organizacije Andriju Mikulića i njegova patrona Milijana Brkića da nisu odradili izbore kako treba i radili bojkot.

- Lijevom rukom se moglo dobiti još 1000 glasova u Zagrebu koji su nedostajali za peti mandat. Pa mi znamo da je bilo ne samo otvorenog bojkota, nego i agitiranja za Suvereniste i Neovisne za Hrvatsku. Uz to, mi smo u Zagrebu još i dalje talac i Bandića i jer on drži većinu na nacionalnoj razini - kaže nam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se tiče Zagreba, kaže i da su kandidati i središnjica minimalno posjećivali kvartove, dolazili su na sat vremena i odlazili dalje, pa su se ljudi osjećali iznevjereno. Nadalje, ističe i to što je Plenković maknuo u stranu konzervativce poput Davora Ive Stiera i udaljavanje i od Crkve, te proglašavanje dijela birača koji i Ruže Tomašić ekstremnom desnicom.

- Marijana Petir je obilazila Crkve, a naši su zaboravili doći, barem se rukovati s nekim, zaboravili su da su to njihovi birači. Plenković mora postati uključiviji i za druga mišljenja. Ne ona ekstremna, ali mora shvatiti da ne mogu svi razmišljati samo kao on. Pa Tuđman je uz sebe na početku imao i Gojka Šuška i Josipa Manolića - nastavlja i to podebljava primjerom da je vidio brojne članove HDZ-a na Hodu za život iako je vodstvo potpuno ignoriralo taj skup i te birače.

Kao razlog lošeg rezultata drugi ističe i bahatost i pretjeranu samouvjerenost i Plenkovića i Gordana Jandrokovića i pouzdanje u matematičke proračune i priču o milijardama iz EU fondova. Na kraju zaključuje: Dobro je što nam se ovo sad dogodilo, sve se stigne popraviti do i parlamentarnih izbora.

Neki drugi sugovornici 24sata, uvaženi članovi stranke kažu da je stvar jasna - članovi HDZ-a nisu htjeli izaći na izbore.

- Iznevjerio je bazu i baza ga je sada bojkotirala - suština je onoga što oni tvrde. No, gdje je to, odnosno na kojim pitanjima Plenković iznevjerio svoje članove? Dio sugovornika smatra da je to klijentelizam i korupcija.

- Lista je sastavljena na način da na njoj bili samo njemu odani ljudi, nije stavio nikoga iz unutarstranačke opozicije poput Stiera ili Kovača kojega je pak i bio predložen od strane zagrebačke baze. Dakle, očito je da nije slušao bilo HDZ-a i stavio je samo one koji su podobni. To je razljutilo članove. Osim toga obojica od spomenutih uglednih HDZ-ovaca pripadaju i toj takozvanoj desnoj frakciji pa da je stavio barem jednog od njih zadovoljio bi desno krilo koje je svoj glas, sada je jasno, dalo Ruži Tomašić - govori nam naš sugovornik iz vrha stranke koji na pitanje je li za sve kriv zamjenik HDZ-a Milijan Brkić jer je očito da teren nije odrađen.

- Njega nitko nije zvao nigdje, nije imao nikakvu funkciju u kampanji, zašto bi se on gurao tamo gdje je nepozvan i nepoželjan - tvrdi taj sugovornik.

Drugi pak kaže da Plenković kada kaže da se Brkić nije angažirao u kampanji zapravo daje njemu na važnosti jer ispada da HDZ izbore jedino dobiva kada je 'Vaso na terenu'.

- Nitko sada neće rušiti Plenkovića, imamo Vladu, imamo vlast. Ali, na idućim unutarstranačkim izborima imati će protukandidate. Za sada se nitko nije izjasnio javno pa nitko ne reagira, ali čim članovi namirišu nekoga od njih da je ozbiljan, da ima šanse i auru pobjednika svi će stati uz njega i Plenković je gotova priča. No, ponavljam, za sada je još neko vrijeme miran. To vam je tipičan hdzovski recept, možemo čak reći da je špranca po kojoj se djeluje - objašnjava nam drugi visokopozicionirani HDZ-ovac koji dodaje da su idući unutarstranački izbori iduće jeseni ili proljeća. Isto tako siguran je da bi ih Plenković sada održao da je dobio šest mandata. No, kako je podbacio, jasno je, kaže naš sugovornik. da će sada čekati.

- Kolege me zove, mobitel mi je užaren od poziva i svi isto govore- ovo je najlošiji rezultat HDZ-a u povijesti. A jedini krivac je Andrej Plenković, nije kriv ni Kopal ni njegov crni labud ni ljudi s liste. Kriv je Plenković jer je on sve njih blagoslovio i odabrao- govori nam naš sugovornik.

Sugovornik blizak struji Milijana Brkića prognozira da će drugi neuspjeh HDZ polučiti na predsjedničkim izborima.

- Bojkot će se sigurno i dalje nastaviti. A Kolinda je raskrstila s desnicom u stranci i prešla na stranu Plenkovića. Time sam sve rekao - završava naš sugovornik.

Otvoreni sukob zbog rezultata izbora

Iako već dulje ne razgovaraju, Andrej Plenković i Milijan Brkić su se otvoreno sukobili zbog rezultata izbora.

Brkić je prvo kritizirao na predsjedništvu Plenkovićeva opravdanja i prevaljivanje odgovornosti na članove županijskih odbora i članstvo. Kako su prenijeli oni koji su bili na sastanku, Brkić je poručio da se ne može okrivljavati narod.

- Narod nije glup, narod je rekao svoje - poručio je Brkić Plenkoviću, a nakon što je završio svoj monolog, samo se ustao i otišao s predsjedništva. Kritiku su rekli još neki ministri, poput Olega Butkovića, koji je dobar s Brkićem, ali navodno i Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika, koji je dosad bespogovorno bio uz stranačko vodstvo. Plenković mu je odgovorio da ga nije vidio u kampanji.

- Nije pridonio ništa što se toga tiče - rekao je Plenković.

Milijan Brkić je već dulje na ledu, a i sam se povukao nakon afere SMS i otvaranja istrage DORH-a jer je s bratom Jozom presretao komunikaciju supruge i prijateljica. Naš sugovornik kaže da Brkić svaki put ode s predsjedništva kao i jučer i nitko ne zna čime se to točno bavi jer strankom sigurno ne. Iz HDZ-a su i prije stizale najave da će u slučaju osvajanja četiri mandata Brkić krenuti u ofenzivu na Plenkovića, a u slučaju osvajanja pet da će Plenković ići u postavljanje sebi odanih ljudi. Naš sugovornik kaže da je svjedočio kako su neki HDZ-ovci bliski toj struji baš zato bojkotirali Plenkovićevu listu. Kaže da će zato Plenković ovaj put raskrstiti s Brkićem.

- Ne može mu se dogoditi efekt Jadranke Kosor da ne povuče poteze kad ima moć i da na kraju sam strada. Vlada ima stabilnu potporu da ne padne i bez nekih zastupnika - kaže.