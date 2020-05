Ovo je bomba iz Porschea: ‘To je stavljeno kao upozorenje!’

Ovakva situacija upućuje na namjeru ubojstva. Ovo je bilo ciljano protiv nekoga tko je trebao biti u vozilu, ne mora biti da je to za vlasnika, kaže kriminalist Željko Cvrtila.

U Škorpikovoj ulici na zagrebačkom Jankomiru u servisu Porsche Inter Auto u ponedjeljak oko 12 sati nastala je panika. Naime, poduzetnik (43) iz Zagreba dovezao je Porsche njemačkih registracija na servis i požalio se da mu nešto struže kod kotača.

Radnici su pretrnuli od straha kad su vidjeli kod hladnjaka motora mobitel spojen na eksploziv. Iz zagrebačke policije su jučer priopćili da su na teren izašli policajci iz protueksplozijske zaštite i deaktivirali eksploziv. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila tko je postavio paklenu napravu.

Kriminalist Željko Cvrtila kaže da u istrazi treba vidjeti tko je imao pristup autu.

- Istražit će se je li auto negdje vožen, na čišćenje ili popravak. Nije postavljanje eksploziva posao od tri minute, da se zalijepi i zakvači. Kod nas to nije često, ali niti nepostojeće. Takva situacija upućuje na namjeru ubojstva. Vještaci će znati je li mobitel hrvatski, čije su SIM kartice unutra i je li on zakazao. Puno je tu nepoznanica. Pokušaj ubojstva, što bi se izrodilo, bi li poginuo ili se teško ozlijedio. Možda je netko čekao pravi trenutak, je li se vozio s nekim, kolateralne žrtve. To su smjerovi u kojima bi trebala ići istraga - kaže Cvrtila.

Stručnjak za eksplozive kaže da prema fotografiji vidi kako je mobitel koji je spojen na eksploziv stariji.

- Stari telefoni imaju dovoljno jaku bateriju kako bi aktivirali eksploziv. Na neke su znali staviti i druge vrste baterije i povezati sve žicama - kazao je stručnjak i dodao kako je bombu bilo moguće aktivirati sve dok se baterija mobitela ne bi ispraznila.

Prema dostupnim podacima, sumnja da je riječ o TNT-u. Do eksploziva C4 teže je doći. I mala količina raznijela bi prednji kraj auta, a što ga je više, to je vozačev život ugroženiji.

Sudski vještak Goran Husinec kaže da je postavljena bomba opomena.

- Bomba smještena kod hladnjaka u motornom prostoru vrlo teško ubije vozača zbog velikog motora i mjenjača te pregradnog, tzv. požarnog zida, ali ga vrlo lako teško ozlijedi i napravi invalidom. Zbog toga sam mišljenja da je bomba bila postavljena kao vrlo ozbiljna opomena - kaže Husinec.