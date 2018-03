Ovo je bombaš iz Teksasa: 'Bio je dobar dečko, iz fine obitelji'

Ovo je bombaš iz Teksasa koji je posljednja dva tjedna terorizirao stanovnike Austina slanjem eksploziva na razne lokacije u gradu.

Marka Anthonyja Conditta (24) iz Pfugervillea u Teksasu susjedi opisuju kao pristojnog dečka iz dobre obitelji. Raznio se eksploivom u srijedu ujutro u vlastitom automobilu nakon što ga je policija nakon potjere opkolila na autocesti 35 južno od Austina.

Snage sigurnosti tvrde kako su ga locirale i identificirale pomoću podataka iz kurirske kompanije FedEx, čije je usluge koristio kako bi prebacio bombe na željenu lokaciju.

Pet njegovih bombi ubilo je dvoje i ranilo četvero ljudi na raznim lokacijama u Austinu koje je slao od 2. ožujka. Još jedna eksplozija s njegovim potpisom zabilježena je u utorak u FedEx-ovoj sortirnici u predgrađu San Antonia. Policija je još jedan eksploziv pronašla nekoliko sati kasnije na drugoj FedEx-ovoj lokaciji u Austinu.

- Ne znamo gdje je bio i što je radio u svoja zadnja 24 sata. Zato smo još na oprezu jer moramo biti sigurni da više nema zaostalih paketa s bombama koje je eventualno ranije poslao - rekao je zapovjednik policije u Austinu Brian Manley, prenosi The Daily Beast.

Kako doznaje lokalni KVUE-TV, Conditt je bio maskiran kada je ušetao u FedEx-ove ured kako bi poslao pakete u kojima su bile bombe.

NEW: @USMarshalsGov Lone Star Fugitive Task Force - Austin Division gathered clues from @FedEx video taken Sunday of #TEXASBOMBER dropping off last two packages for delivery. @News4SA @KABBFOX29 pic.twitter.com/XRVdPjDMLc