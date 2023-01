Ovo je čekaonica za rengen na Šalati: 'Gurao sam dijete preko lokvetine, to je užas i sramota'

Ovo su čekaonica i kontejner za RTG na Odjelu ortopedije na Šalati. Mislim da video govori sam za sebe, mogao bih snimiti na desetke ovakvih videa i fotki ovog jada u kojem čekamo s Tonkom. Neke štale koje sam vidio su luksuz spram ovoga, rekao je to bivši vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković, otac Tonke Jerković, tinejdžerice koja je stopostotni invalid, koju je vodio na pregled u bolnicu.

- Ona je zbog dva moždana udara prikovana za krevet i invalidska kolica. Ja sam je gurao preko neke lokvetine. Ma to je užas. Sramota me bilo, bio sam tužan i razočaran. Pa na što to izgleda? Pa gdje odlaze naši novci? Pa to se vidjelo da se nije ulagalo od cara Franja Josipa, pa to je užas - rekao nam je Vedran na čijoj se snimci može vidjeti da pacijenti čekaju u prostoriji s puno kutija, a mogu se vidjeti i paravani za presvlačenje pacijenata, smješteni u prostoriji bez grijanja.

- Koliko nam se uzima s plaće za zdravstvo, bolnice bi nam trebale biti od zlata, a pogledajte na što ovo izgleda. Tonka je prije godinu dana imala operaciju kuka pa smo morali doći na pregled, koji smo obavili jer što nam preostaje. I unutra je sve zastarjelo i loše, baš sam očajan. Ovo je dno dna - dodao je Vedran.

Podsjetimo, Tonka boluje od rijetke bolesti, koju je teško dijagnosticirati - Moyamoya. Bolesti koja zahvaća jednog čovjeka od milijun i pol ljudi, bolest koju ima četvero ljudi u Hrvatskoj. Među njima je i Tonka. Ta borba traje od njezine pete godine. Imala je dva moždana udara, bila posve nepokretna, komunicirala samo očima...

Moyamoya na japanskom znači oblačić jer tako izgledaju krvne žile u mozgu kod osoba kojima je dijagnosticirana. Javlja se najčešće oko pete ili 30. godine života. Manifestira se motoričkim smetnjama i moždanim udarom. Riječ je o progresivnoj angiopatiji (sužavanju krvnih žila u mozgu). Može biti naslijeđena ili stečena (kod Tonke nije naslijeđena, a nepoznato je čime je stečena).

Tonka se nakon prvog moždanog udara relativno brzo oporavila, a kao posljedica ostala joj je oduzetost lijeve ruke. Drugi moždani udar dogodio se u jesen 2015. godine kada je išla u drugi razred. Bio je mnogo ozbiljniji od prvoga. Tjedan je dana bila u komi, a nakon toga mjesecima potpuno oduzeta.

