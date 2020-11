\u010cini se kako Trumpov sin nije pretjerano obra\u0107ao pozornost na detalje pri dovr\u0161avanju svojih predikcija. Hrvatska, primjerice, nije se odlu\u010dila ni za republikance ni za demokrate. Hrvatska je, po Donaldu Trumpu mla\u0111emu - more. Obojena je bijelom bojom, kao i ostatak Sredozemnog mora. Dodu\u0161e, obojio je i Crno more u crveno.

Ovo je karta svijeta koju je objavio Trumpov sin, Hrvatska je na njoj označena kao more

Čini se kako Trumpov sin nije pretjerano obraćao pozornost na detalje pri dovršavanju svojih izbornih predikcija pa je Hrvatska ostala označena kao more

<p>Ok, napokon sam stigao napraviti svoju kartu predviđanja za izbore, napisao je Donald Trump Jr. na Twitteru. </p><p>Sin još uvijek aktualnog, američkog predsjednika objavio je na ovoj društvenoj mreži kartu svijeta prema kojoj je većina zemalja obojena crvenom bojom, tradicionalnom oznakom republikanske stranke koju zastupa njegov otac. Ipak, neke je obojio u plavu. Tako je kao demokratske označio Kinu, Indiju, Meksiko, Kubu i Liberiju, a političkim rivalima svog oca ustupio je i države New York i Kaliforniju.</p><p> </p><p>Čini se kako Trumpov sin nije pretjerano obraćao pozornost na detalje pri dovršavanju svojih predikcija. Hrvatska, primjerice, nije se odlučila ni za republikance ni za demokrate. Hrvatska je, po Donaldu Trumpu mlađemu - more. Obojena je bijelom bojom, kao i ostatak Sredozemnog mora. Doduše, obojio je i Crno more u crveno.</p>