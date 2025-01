Ovo je krhki mir u Palestini...

To je veliki šok, a broj ljudi koji se osjećaju šokirano je nebrojiv zbog onoga što se dogodilo njihovim domovima - to je uništenje. Nije to kao potres ili poplava. Ne, ono što se dogodilo je rat istrebljenja, rekao je za svjetske agencije Mohamed Gomaa iz Gaze, koji je u ratu izgubio brata i nećaka. Nakon 15 mjeseci krvoprolića napokon je u nedjelju stupilo na snagu primirje, kad su oslobođena prva tri taoca koje je držao Hamas, kao i 90 Palestinaca iz izraelskih zatvora. U svojim prvim komentarima nakon što je puštena,

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+