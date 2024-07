Ovo je lice ubojice koji je ubio majku i još četvero u Daruvaru: Primio je vojno odlikovanje

Umirovljeni vojni policajac K. P. (51) ubio je danas iza 10 sati ujutro petero ljudi u domu za starije i nemoćne osobe Vianey u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru, a više njih ranio. Jedna od žrtva bila je i njegova majka.

- Mogu vam potvrditi da je u našu bolnicu zaprimljeno sedam pacijenata - rekla nam je ravnateljica pakračke bolnice. Dodala je kako je pet osoba sa teškim tjelesnim ozljedama.

Foto: facebook

- Naše su kolege iz daruvarske hitne pomoći dobile dojavu, odnosno poziv, da je u domu za starije u tijeku tučnjava, a kad su došli, zatekli su - masakr - rekao je za 24sata Tomislav Petrušić, predsjednik udruge Hitna uživo 194, i sam medicinski tehničar daruvarske hitne pomoći.

Kako je rekao, prvi je na mjesto te 'tučnjave' došao tim hitne medicinske pomoći Daruvar i zatekao strašan prizor beživotnih tijela i ranjenih korisnika.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Susjedi su u šoku.

- Gledajte, ja ne znam što se točno dogodilo. To je kod mene na križanju, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam pješke ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi- rekla nam je susjeda dodajući da su se ti 'pucnjevi' čuli u razmaku od minutu do dvije. Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći - kaže susjeda.

Petero ljudi ubijeno u Domu za starije u Daruvaru | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Rekao mi je drugi susjed da je ubojica otišao u kafić u blizini i rekao 'sad sam ih sve ukokal' - dodaje.

K.P. je inače 1996. odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu.

Petero ljudi ubijeno u Domu za starije u Daruvaru | Foto: Damir Spehar/PIXSELL