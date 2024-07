Susjeda: Bila sam na ulici i čula pucnjeve! Kažu da je ubojica u kafiću rekao 'ukokal sam ih sve'

Petero ljudi ubijeno je danas u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru. Susjedi su u šoku.

- Gledajte, ja ne znam što se točno dogodilo. To je kod mene na križanju, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam pješke ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi- rekla nam je susjeda dodajući da su se ti 'pucnjevi' čuli u razmaku od minutu do dvije. Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći - kaže susjeda.

- Rekao mi je drugi susjed da je ubojica otišao u kafić u blizini i rekao 'sad sam ih sve ukokal' - dodaje.

- Još se tresem. Osobno nisam čula, javili su mi porukom - rekla nam je druga susjeda koja živi na kraju ulice, desetak kuća dalje od mjesta gdje se dogodio masakr.

- Mi živimo par kuća dalje, ali nismo ništa čuli. Sad smo na radiju čuli vijesti, potreseni smo, ne znamo što bi Vam rekli - kaže treća susjeda.

Kako neslužbeno doznajemo od izvora bliskih istrazi, muškarac s vatrenim oružjem u staračkom domu je ubio više osoba. Uhićen je i pod nadzorom policije. Još je nekoliko osoba ranjeno i prevezeno u bolnicu. Također, doznali smo neslužbeno i identitet ubojice, njegovi inicijali su K.P. Napadač je 1973. godište, inače bivši hrvatski branitelj.

U Dom je upao s pištoljem, ubio je majku, štićenike Doma, ali i zaposlenike, piše Jutarnji list neslužbeno.

U Daruvar kreću ministri Vili Beroš i Marin Piletić, a poslijepodne tamo će se uputiti i ministar Davor Božinović. Nakon 14 sati izjavu će u Splitu dati i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

