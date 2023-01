Ovo je Maya, novi pas tragač PU požeško-slavonske: 'Jako je sretna kad dobije nagradu'

U razdoblju od svibnja do prosinca 2022. u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu održan je tečaj za vodiče službenih pasa za praćenje ljudskog traga kao i za tragopolagača.

Nakon uspješno završenog tečaja, Policijska uprava požeško-slavonska od siječnja ove godine ima novog službenog psa koji je licenciran za praćenje ljudskog traga. Dvogodišnja belgijska ovčarka Maya stigla je u našu policijsku upravu iz MUP-ovog centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.

Foto: PU požeško-slavonska

Njezin vodič, policijska službenica Barbara Čutura, dugogodišnja djelatnica Interventne jedinice policije, navodi da je iznimno zadovoljna sposobnostima svog psa i dodaje kako je hrabra, snažna, brza i ima sve potrebne odlike službenih pasa.

Kroz sedmomjesečni tečaj provedena je obuka za praćenje ljudskog traga, poslušnosti te kvalitetnog odnosa između vodiča i psa, nakon čega je pas dobio licencu koja se u propisanom postupku obnavlja svake godine.

Foto: PU požeško-slavonska

Maya je radni pas, ona nije kućni ljubimac pa se i njezin život razlikuje od života ostalih kućnih ljubimaca. Belgijski ovčari su poznati po tome da moraju biti aktivni. Ujutro, po njezinom buđenju, obavezno slijedi šetnja od par kilometara. Nakon toga se malo odmori i kreće na posao gdje slijedi šetnja i lagano istrčavanje, zatim odmor te izrada vježbovnih tragova i izvođenje vježbi poslušnosti.

Nakon odrađenog zadatka - nagrada

Budući da je Maya radni policijski pas živi na malo drukčijem 'režimu' te ju prolaznici ne smiju maziti, na posebnoj je prehrani koju konzumira jednom dnevno, a koju određuje MUP te ima određene granice i raspored kojeg se njezin vodič mora pridržavati.

MUP uzima pse stare od 12 do 36 mjeseci jer je to vrijeme kada treba krenuti u ozbiljniju obuku, a kriteriji koje psi moraju zadovoljiti su visoki. Testiranja uključuju zdravstveni pregled i testove radnih sposobnosti kojima se provjerava socijalizacija psa, stabilnost na pucanj, stabilnost na podloge, njegovi nagoni i dr., a to je sve prošla i Maya.

Nakon što uspješno obavi zadatak, slijedi nagrada. A što je nagrada? Kong, posebna igračka za pse. Kada je zaradi, tada je jako vesela, izjavila nam je policijska službenica, vodič službenog psa, Barbara Čutura.

- Na kraju, obzirom na sve navedeno, vjerujemo da će stečeno znanje i sposobnost ovog posebnog tima, pridonijeti kvalitetnijem i uspješnijem radu naše Policijske uprave - priopćili su iz PU požeško slavonske.

