Ovo je najdugovječnija srednja škola u Hrvatskoj

Znate li koja je najstarija srednja škola u Hrvatskoj? To je Ugostiteljsko - turističko učilište u Zagrebu koje je najstarija i najveća srednja škola, s trogodišnjim ugostiteljskim i četverogodišnjim turističkim programom. Ondje je u petak održana smotra učenika srednjih ugostiteljskih i turističkih škola s ciljem promicanja zdrave funkcionalne hrane. Ovogodišnja teme ARONIA CUP-a bila je top 5 namirnica za zdrav život - kruška, vrganji, bundeva, kesten i kukuruz. Svaka škola iz RH prezentirala je jela na zadanu temu te poslije predavanja i raznih radionica degustirala su se pripremljena jela u restoranu Stara zagrebačka škola.

Foto: Ugostiteljsko-turističko učilište

Ugostiteljsko-turističko učilište prava je takva škola koja svoju stogodišnju tradiciju baštini prema uzoru na bečke i praške strukovne škole. Iz nje su izašli brojni turistički i ugostiteljski djelatnici koji danas rade u eminentnim stranim i domaćim turističkim djelatnostima. U ovoj školskoj godini obrazuje se 665 učenika u 33 razreda. Školuju se za zanimanje: kuhar, konobar, slastičar te turističko - hotelijerski komercijalist. Osim školovanja učenika, učilište ima i program obrazovanja odraslih u trogodišnjem zanimanju - kuhar, konobar, slastičar te program prekvalifikacije i usavršavanja u zanimanju: turističko - hotelijerski komercijalist.

Foto: Ugostiteljsko-turističko učilište

- Obrazovanje odraslih u našoj školi temeljeno je na viziji cjeloživotnog učenja bilo da govorimo o stjecanju srednje stručne spreme, prekvalifikaciji, osposobljavanju i usavršavanju za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu (konobar, kuhar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist). Učilište u suradnji s Obrtničkim učilištem i s poslodavcima iz realnog sektora – Živi bar, Pekarski obrt Dinara i EUROGLOBALE- radi na provedbi projekta OPUS – Obrazovanjem do posla u sektoru turizma i ugostiteljstva – u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. U sklopu toga će se ranjive skupine osposobljavati za tražena zanimanja i sve će biti financirano sredstvima EU. Prijave počinju u ožujku 2019. - kaže ravnatelj Mladen Smodlaka.

Praktična nastava učenika izvodi se u školskim restoranima "Stara zagrebačka škola" i "Frankopan", kao i u hotelima, restoranima i ugostiteljskim objektima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Ugostiteljsko – turističko učilište ima suradnju s preko 100 ugostiteljskih objekata na području grada Zagreba i na Jadranskoj obali. Poslodavci sve više nude stipendije za učenike tako da se u našoj školi svake godine povećava interes za ova zanimanja. Stipendije se kreću oko 1200 kuna mjesečno, a učenici nakon završene škole ovisno o ugovoru moraju 12 mjeseci odraditi za poslodavca - naglašava ravnatelj napominjući i da je učilište nositelj razvoja i mjesto odvijanja mnogih aktivnosti u području odgoja i obrazovanja učenika u ugostiteljsko - turističkoj djelatnosti.

- U Učilištu se održavaju stručni ispiti za nastavnike iz područja ugostiteljstva i turizma u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - napominje Mladen Smodlaka. No, to nije sve. Učilište je član Udruženja međunarodnih EKO škola, europskog i međunarodnog udruženja ugostiteljsko - turističkih škola "AEHTA". Vrijedni učenici svake godine sudjeluju na međunarodnom natjecanju učenika Ugostiteljsko - turističkih škola "Gastro" gdje postižu izuzetne rezultate. Osim toga, škola se uključila u program Erasmus+, projekt pod nazivom GO2FRA koji bi učenicima omogućio upoznavanje s različitim kuhinjama i kulturama u EU. Uskoro putuju u Francusku gdje ostaju dva tjedna. U tijeku je natječaj za četiri kuhara i konobara te tri slastičara koji uče francuski jezik i htjeli bi se uključiti u projekt. Prijave se primaju do 20. studenog 2018.

