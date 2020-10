Ovo je napadač iz Kutine koji je pucao po policajcu i Vladi

Jutros, u 8.06, začuli su se rafali na Markovom trgu. Napadač je otvorio paljbu na policajca i zgradu Vlade, a zatim nestao s mjesta zločina

<p>Napadač koji je jutros na Markovom trgu otvorio vatru na policajca i zgradu Vlade, a zatim počinio samoubojstvo na Jabukovcu, neslužbeno doznajemo, zvao se <strong>Danijel Bezuk</strong>. Imao je 22 godine.</p><p>"Dosta je bilo prevara i bezonzirnog gazenja ljuckih vrijednosti bez odgovornosti" - napisao je jutros na Facebooku neposredno nakon pucnjave Kalašnjikovim.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Bezuk je živio na području Kutine, a otac mu je bio dragovoljac Domovinskog rata, neslužbeno doznajemo. Među fotografijama na njegovom Facebook profilu može se naći i jedna s drvenim modelom puške. Na njoj mladić pozira prekrivenog lica, odjeven u bijeli skafander. Također, na ovoj društvenoj mreži Bezuk je s YouTubea dijelio i snimke pucnjave strojnicom. Kako neslužbeno doznajemo, mladić se nikad nije liječio zbog nekih psihičkih problema niti je zbog tražio liječničku pomoć. Članovi njegove obitelji nisu htjeli razgovarati s nama i poklopili su slušalicu.</p><p>Mogući počinitelj pokušaja teškog ubojstva 31-godišnjeg policijskog službenika jutros na Trgu svetog Marka i ujedno osoba koja je na području Jabukovca počinila suicid je, prema do sada utvrđenim informacijama, 22-godišnji hrvatski državljanin.<br/> Osoba nije od ranije poznata policijskim službenicima, glasi službena izjava iz MUP-a.</p><p>Ranjeni policajac nije vitalno ugrožen i stanje mu je stabilno. Nema ozljeda srca, pluća i trbušnih organa. Prostrjelne rane napravile su mu prijelome kostiju, javili su iz KBC-a Sestre milosrdnice, dodajući da ima četiri rane, po dvije u lijevoj ruci i dvije sa svake strane tijela. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Jutros, u 8.06, začuli su se rafali na Markovom trgu. Bezuk je otvorio paljbu na zgradu vlade i policajca, a zatim nestao s mjesta zločina. Vozač sanitetskog vozila Opće bolnice Zabok, Dubravko Dugorepec, koji se na Markovom trgu zatekao slučajno, prevezao je ranjenog policajca u Vinogradsku bolnicu. Opisao je što se događalo, rekavši da je ranjeni policajac bio pri svijesti, govorio da ga boli i da je izgubio puno krvi. 24sata su u posjedu snimke koja je nastala neposredno nakon propucavanja, a na kojoj se vidi ranjeni policajac. Također, neslužbeno doznajemo kako na zgradi Vlade navodno još ima tragova od metaka, i to u blizini prostorija užeg kabineta.</p><p>U međuvremenu, u 8.34 stigla je nova dojava, o pucanju na Jabukovcu. Tu se Bezuk ubio, okončavši policijsku potragu. Još uvijek nisu razjašnjeni motivi napada.</p><h2>"Prestrašno je ovo"</h2><p>Ravnateljica Osnovne škole koju je počinitelj na društvenoj mreži naveo da je pohađao u potpunom je šoku.</p><p>- Skroz sam u poslu i nisam za to do sada niti čula. Pa to je prestrašno – rekla je. No ime mladića koji je osnovnu školu završio prije šetst godina nije joj poznato na prvu.</p><p>- Ovdje nam dolazi 1000 djece i uglavnom zapamtite one koji su se po nečemu isticali. Ako je dosista pohađao našu školu onda nije sigurno bio problematičan jer bih znala ime. Imate puno djece koja budu tiha i povučena i tako prođu osnovnu školu nekako nezapažena no ni to nije dobro. Uglavnom zatekli ste me i baš sam šokirana – rekla nam je ravnateljica. </p><p> </p>