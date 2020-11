'Ovo je naš najveći izazov od II. svjetskog rata, čeka nas teška zima, ali i ona će jednom proći'

Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u obraćanju Bundestagu građane Njemačke da ustraju u daljnjoj borbi protiv pandemije i da se pripreme na teške mjesece koji dolaze..

<p>"Pred nama su iznova, bez sumnje, teški mjeseci. Zima će biti teška, ali i ona će jednom proći", rekla je njemačka kancelarka obraćajući se Bundestagu i objašnjavajući najnovije mjere u borbi protiv koronavirusa.</p><p>Ona je pozvala na solidarnost građana, posebice u ovom predblagdanskom i blagdanskom razdoblju.</p><p>"Upravo sada kada toliko mislimo na Božić i prijelaz u novu godinu, moja je želja da smo još više zajedno i da smo tu jedni za druge. Ako nam to uspije, onda ćemo izići iz krize", rekla je Merkel.</p><h2>'Borba protiv pandemije najveći izazov od 2. svjetskog rata'</h2><p>Ona je borbu protiv pandemije koronavirusa još jednom okarakterizirala kao "najveći izazov od Drugog svjetskog rata", i to ne samo za Njemačku, nego i za Europsku uniju ali i čitav svijet.</p><p>S obzirom na visoke brojeve novozaraženih, kancelarka vjeruje da bi sadašnje mjere ograničenja kontakata mogle biti produljene i na siječanj.</p><p>Ona je rekla kako velike nade polaže u cjepiva i prikupljena saznanja o virusu, ali i činjenicu da se najveća većina građana drži propisanih mjera.</p><p>"Cjepiva neće odmah riješiti probleme, ali su svjetlo na kraju tunela", rekla je Merkel te je još jednom pozvala građane da upotrebljavaju službenu aplikaciju za praćenje pandemije.</p><h2> Mjere produljene, okupljanja do pet osoba, za Božić 10</h2><p>Merkel se u ime savezne vlade obratila Bundestagu dan nakon što je sa saveznim pokrajinama dogovoren novi paket mjera u borbi protiv pandemije. Mjere predviđaju produljenje zatvaranja, uvedeno početkom studenog, koje se odnose na zabranu rada ugostiteljskih objekata, kulturnih ustanova i teretana.</p><p>Uz to su još uvedene i mjere ograničenja broja osoba na okupljanjima, kao i minimalnu površinu za mušterije u maloprodaji.</p><p>Mjere okupljanja, koje sada dopuštaju najviše pet osoba iz dva kućanstva, tijekom božićnih praznika će biti povećane na deset osoba iz više kućanstava.</p><p>Merkel je nove mjere i produljenje starih opravdala još uvijek visokim brojem novozaraženih. Ona je ukazala na to da je krivulja rasta broja novozaraženih ublažena, ali ne dovoljno.</p><p>"To je tek prvi uspjeh, ali ne i trajni uspjeh", rekla je Merkel. Cilj mjera je spuštanje vrijednosti incidencije ispod 50. U mnogim dijelovima Njemačke, poput Berlina, incidencija je trenutno preko 200.</p><h2>Moguća i zabrana zimskog turizma</h2><p>Njemačka kancelarka je najavila da će se njezina vlada založiti za zabranu zimskog turizma do 10. siječnja, ali je rekla da bi to moglo biti "teško" s obzirom na stajalište Austrije po tom pitanju.</p><p>Oporbena desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) kritizirala je nove mjere savezne i pokrajinskih vlada te je kancelarki predbacila da se mjere opet donose u uskom krugu "iza zatvorenih vrata".</p><p>Liberalno-demokratska stranka (FDP) je prije svega upozorila na posljedice produljenja zatvaranja na gospodarstvo.</p>